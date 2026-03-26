VIDEO Nebeskim skokom Džeko donio produžetke u Cardiffu

Bosna i Hercegovina našla se u zaostatku nedugo nakon početka drugog poluvremena u polufinalnoj utakmici play-offa za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Walesa. Domaćin je u Cardiffu pred domaćim tribinama dominirao i u prvom dijelu, no gosti su stoički odbijali napade. Na odmor se otišlo bez golova, a zatim je Daniel James u 51. minuti doveo Wales u vodstvo.

Nekadašnji veliki talent Manchester Uniteda, koji od ove sezone igra za Leeds, iskoristio je jednu povratnu loptu prema obrani i s više od 20 metara snažno pucao prema golu.

Golman Vasilj kao da se dvoumio hoće li izaći u istrčavanje ili se vratiti na liniju, na kraju se našao na petercu i nije uspio zatvoriti prvu stativu uz koju je napadač Walesa poslao loptu.

U 86. minuti Bosna i Hercegovina stigla je do izjednačenja. Iz kornera s lijeve strane ubacio je Kerim Alajbegović. Darlow je izašao boksati loptu, ali ispred njega je skočio Edin Džeko i zabio za 1-1 i produžetke. Gol pogledajte OVDJE.

Utakmica je i dalje u tijeku...