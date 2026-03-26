VIDEO Nebeskim skokom Džeko donio produžetke u Cardiffu

Piše Domagoj Vugrinović,
Wales je dominirao i u prvom dijelu, no obrana Bosne i Hercegovine popustila je tek početkom drugog dijela

Admiral

Bosna i Hercegovina našla se u zaostatku nedugo nakon početka drugog poluvremena u polufinalnoj utakmici play-offa za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Walesa. Domaćin je u Cardiffu pred domaćim tribinama dominirao i u prvom dijelu, no gosti su stoički odbijali napade. Na odmor se otišlo bez golova, a zatim je Daniel James u 51. minuti doveo Wales u vodstvo.

Nekadašnji veliki talent Manchester Uniteda, koji od ove sezone igra za Leeds, iskoristio je jednu povratnu loptu prema obrani i s više od 20 metara snažno pucao prema golu.

Golman Vasilj kao da se dvoumio hoće li izaći u istrčavanje ili se vratiti na liniju, na kraju se našao na petercu i nije uspio zatvoriti prvu stativu uz koju je napadač Walesa poslao loptu.

U 86. minuti Bosna i Hercegovina stigla je do izjednačenja. Iz kornera s lijeve strane ubacio je Kerim Alajbegović. Darlow je izašao boksati loptu, ali ispred njega je skočio Edin Džeko i zabio za 1-1 i produžetke. Gol pogledajte OVDJE.

Utakmica je i dalje u tijeku...

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom
FOTO: ANA KURNJIKOVA

Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom

Bivšu tenisačicu Anu Kurnjikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama

