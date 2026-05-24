VIDEO Verstappen komentirao Poljud: Ne izgleda baš najbolje

Četverostruki prvak Formule 1 Max Verstappen pokazao je svoje poznavanje stadiona diljem svijeta, a u videu koji je objavio Red Bull na svom Instagram profilu Nizozemac je komentirao stanje splitskog Poljuda. Verstappen je igrao igricu GeoGuessr te je morao pogađati lokaciju gdje se koji stadion nalazi, a među zadnjima je bio Poljud.

Nizozemac je najprije rekao kako se stadion nalazi u Sloveniji, na oduševljenje fanova iz te zemlje, a uz to je komentirao:

- Ovo izgleda staro, ne izgleda baš najbolje - rekao je.

Na samom početku, uspješno je identificirao stadion u Francuskoj, blizu Pariza, s pogreškom od samo 9,7 kilometara. Još je precizniji bio prilikom prepoznavanja lokacije u Grazu, u Austriji, gdje je svoju oznaku postavio na udaljenosti od svega 1,5 kilometara od stvarne pozicije.

*uz korištenje AI-ja