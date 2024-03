VIDEO Vinicius se rasplakao na presici: Ne želim da crnci pate

Vinicius Junior rasplakao se na presici uoči prijateljske utakmice Brazila i i Španjolske koja će se igrati na Santiago Bernabeuu. Tema je ponovno bio rasizam. Na prvenstvenom susretu Valencije i Reala, u kojem je domaćin slavio s 1-0, domaći huligani vrijeđali su Viniciusa, ali je potom Brazilac dodatno rasplamsao atmosferu rugajući se domaćim navijačima. U samoj završnici Vinicius je dobio crveni karton nakon što je udario igrača Valencije.

- Žao mi je, ali samo želim igrati nogomet, učiniti sve za klub i obitelj. Ne želim nikad vidjeti crnce kako pate. Nikad nisam razmišljao o odlasku iz Španjolske jer bi to značilo da rasisti dobivaju ono što žele. Neću napustiti najbolji klub na svijetu. Ostat ću čvrst i jak jer me podržavaju predsjednik i klub. Verbalni rasizam se ne događa samo u Španjolskoj već i u cijelom svijetu. Svakim danom kad odem kući sam sve tužniji. Nitko me ne podržava - rekao je Vinicius i nastavio:

- Siguran sam da Španjolska nije rasistička zemlja, ali ima puno rasista i mnogi od njih su na stadionima. Moramo se promijeniti jer mnogi od njih ne znaju što je rasizam. Vrijeđaju me zbog boje moje kože i tako me tjeraju da igram loše. Mogu mi reći mnoge druge stvari, a ja im ništa neću odgovoriti. Nadam se da ću moći ići na terene i ne razmišljati o tome što bi se moglo dogoditi.

U Realu su zbivanja iz Valencije opisali kao događaj iz mržnje. Španjolski nogometni savez je tijekom ponedjeljka osudio novi slučaj rasizma u tamošnjem nogometu te je priznao kako Španjolska ima problem s rasizmom.