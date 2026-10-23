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VIDEO Vlašić zabio majstoriju u golijadi protiv Jurićeve Monze

Piše HINA,
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VIDEO Vlašić zabio majstoriju u golijadi protiv Jurićeve Monze
Foto: Arenasport/Screenshot
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Vlašić zabio i kao kapetan vodio Torino do dramatične pobjede nad Monzom! Prvi gol sezone stigao je u stilu majstora, a Kulenović je ušao u 71. minuti

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Hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Vlašić bio je strijelac za Torino u 3-2 domaćoj pobjedi protiv Monze u susretu 8. kola talijanskog prvenstva.

Vlašić, koji je kao kapetan predvodio Torino tijekom čitavog susreta, svojim je prvim ovosezonskim golom u 72. minuti povisio na 3-1 u tom trenutku. On je prihvatio loptu na 14 metara od suparničkog gola, lijepim driblingom se oslobodio čuvara i pogodio donji lijevi kut suparničkog gola. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Prethodno je Fitz-Jim (39) doveo Torino u prednost, na 1-1 poravnao je Varela (47) da bi Belghali (61) lijepim pogotkom vratio prednost na stranu domaćih. Na konačnih 3-2 smanjio je nespretni Patterson (90+4-ag) autogolom u zadnjoj minuti sudačke nadoknade.

Sandro Kulenović ušao je u igru za Torino u 71. minuti.

Torino je sada osmi sa 13 bodova, dok je Monza koju vodi Ivan Jurić 14. sa sedam.

Na vrhu su Inter i Lazio sa po 19 bodova.

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