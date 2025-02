VIDEO Vlašić zabio u derbiju Hrvata talijanske Serie A

Nikola Vlašić ponovno je zabio za Torino. U utakmici 25. kola talijanske Serie A hrvatski reprezentativac pogodio je mrežu u 37. minuti utakmice protiv Bologne. Domaćin je prvi došao do vodstva kada je u 20. minuti Tommaso Pobega asistirao Danu Ndoyeu za gol. I prije te situacije opasniji su bili igrači Bologne, a zbog zaleđa im je u 14. minuti VAR poništio gol.

No, tada je na scenu stupio Vlašić. Stoper Guillermo Marín dobro je stao na dubinsku loptu i krenuo po desnoj strani probijati prema golu. U ključnom trenutku dao je povratnu loptu, no ona je bila loša. Sreća za Torino, u ključnom trenutku okliznuo se Jhon Lucumí, a lopta je stigla do Vlašića koji je pogodio iz okreta.

Gol Vlašića pogledajte OVDJE.

Bio mu je to treći gol ove sezone u talijanskom prvenstvu, a ima i isto toliko asistencija. Za potpuni preokret Torina pogodio je Eljif Elmas u 65. minuti na asistenciju Che Adamsa.

Za domaću momčad u ovoj utakmici nastupa Nikola Moro, dok su kod gostiju, osim Vlašića, u prvom sastavu svoje mjesto našli i Borna Sosa. Utakmica je i dalje u tijeku, a rezultat je 1-2.