URNEBES I SUSRAMLJE

VIDEO Voditeljica pitala igrača poražene momčadi je li sretan s 3 boda. Pogledajte mu reakciju

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/X

Naime, kapetan poražene momčadi Marco Friedl zamijenio je dres nakon dvoboja s golmanom Eintrachta Michaelom Zettererom. Voditeljica na Sky Sportu to nije znala pa je nakon utakmice mislila da ispituje golmana pobjedničke momčadi

Nogometaši Werder Bremena izgubili su od Eintracht Frankfurta 4-1 u prvom kolu Bundeslige, ali ono što je uslijedilo nakon utakmice zaista je bizarno. 

Naime, kapetan poražene momčadi Marco Friedl zamijenio je dres nakon dvoboja s golmanom Eintrachta Michaelom Zettererom. Voditeljica na Sky Sportu to nije znala pa je nakon utakmice mislila da ispituje golmana pobjedničke momčadi i pitala ga je li sretan zbog osvojena tri boda.

- Ja sam igrač Werdera - rekao je Friedl uz urnebesan izraz lica koji sve govori.

Situaciju pogledajte OVDJE

Friedl je prošao omladinske kategorije Bayerna, a ima i dva nastupa za prvu momčad Bavaraca. Za Werder je odigrao 200 utakmica, a za austrijsku reprezentaciju šest. Prema TM-u vrijedi 12 milijuna eura.  

