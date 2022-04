VIDEO Volkanovski i Sterling obranili naslove, Burns namučio najveću UFC zvijezdu u usponu

Dana White organizirao je još jednu spektakularnu predstavu! Na UFC-u 273, koji se održao na Floridi, gledali smo pet fantastičnih borbi u glavnom dijelu programa, od čega su čak dvije bile za titulu prvaka!

Volkanovski ostao neporažen u UFC-u

U glavnoj borbi večeri Alexander Volkanovski obranio je titulu u perolakoj kategoriji odličnom predstavom protiv 'korejskog zombija' Chang Sung Junga. Australac je bio bolji borac kroz cijeli meč, kretao se fenomenalno, pogađao u pravim trenucima i radio ogromnu štetu svojem protivniku, koji ga, pak, nije uspio značajnije ugroziti. Volkanovski je na koncu slavio prekidom u prekidom nakon 45 sekundi borbe u četvrtoj rundi. Australac je treći put uspješno obranio naslov i ostvario 11. uzastopnu pobjedu u jednako toliko nastupa u UFC-u.

Sterling obranio naslov

Čini se da nećemo gledati još jednu povijesnu UFC trilogiju jer je Aljamain Sterlig zadržao pojas u bantam kategoriji novom pobjedom protiv Petra Yana. Iako smo očekivali 'eksploziju' unutar oktagonu, sunaslovna borba večeri ipak nije u potpunosti ispunila očekivanja. U prvoj su rundi borci 'ispipavali teren', a u drugoj je konkretniji bio Amerikanac koji je uspio srušiti Rusa. Jan se probudio tek u četvrtoj rundi kada je uspio obraniti rušenje i završiti je u dominatnoj poziciji, a nakon uspavane šampionske runde suci su imali težak posao biranja pobjednika, kojega su na koncu odlučili podijeljenom odlukom.

Chimaev se pošteno namučio

Čečenski boras sa adresom u Švedskoj Khamzat Chimaev očekivano je slavio protiv Gilberta Burnsa, iako puno teže nego što su to razni MMA stručnjaci predvidjeli. Brazilac je pokazao zašto je već godinama u vrhu UFC-ove velter kategorije, no pobjeda je na koncu otišla u ruke Čečena koji tako velikim koracima grabi prema naslovu u kategoriji u kojoj je pojas u vlasništvu Kamarua Usmana. U prve četiri borbe u UFC-u, Chimaev je tek jednu odveo do druge runde, a dosadašnji protivnici (Phillips, McKee, Meerschaert, Li) ostavili su ga praktički neokrznutim. Zato je i stvoren tako veliki 'hype' oko Chimaeva, koji je u ovoj borbi pokazao da je itekako ranjiv protiv najboljih boraca iz kategorije.

Od preostalih borbi u glavnom dijelu programa Mackenzie Dern je u izjednačenom meču došla do pobjede protiv Tecije Torres, dok je danski olimpijski hrvač Mark Madsen slavio protiv Vinca Pichela i tako nastavio savršen nizu u UFC-u (4-0), ali i MMA karijeri (12-0).

Najbolje trenutke borbi možete pogledati ovdje

UFC 273 - Glavni program

Alexander Volkanovski (c) vs. Chan Sung Jung - perolaka - Tehnički nokaut, 4. runda (0:45)

Aljamain Sterling (c) vs. Petr Yan - bantam - podijeljena sudačka odluka

Gilbert Burns vs. Khamzat Chimaev - velter - jednoglasna sudačka odluka

MacKenzie Dern vs. Tecia Torres - ženska slamka kategorija - podijeljena sudačka odluka

Vinc Pichel vs Mark Madsen - laka - jednoglasna sudačka odluka

Najčitaniji članci