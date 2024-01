VIDEO Vuče, gura i vozi brata s cerebralnom paralizom čak 226 kilometara. Sve za plemenit cilj

Ironman triatlon smatra se jednim od najtežih jednodnevnih sportskih događaja u svijetu. Da bi ga završili, natjecatelji moraju najprije preplivati 3,9 kilometara, zatim biciklirati 180,2 kilometra i potom zaključiti utrku maratonom od 42,2 kilometra. Tim redoslijedom. Dakle, ukupno 226,3 kilometra, sve u jednom danu!

Sad kad smo pokušali dočarati koliko je ustvari težak Ironman, kakva je nadljudska psihofizička sprema i snaga potrebna za sudjelovanje, slijedi inspirativna priča o Portugalcu Miguelu Ferreira Pintu i njegovom bratu Pedru, koji boluje od cerebralne paralize.

Naime, Pedro je 2019. čuo za Ironman triatlon i shvatio da je sudjelovanje sa svojim bratom idealna prilika za pokretanje nacionalnog projekta: podizanja svijesti o nedostatku uvjeta osoba s cerebralnom paralizom, podrška APCL-u (Lisabonska udruga osoba oboljelih od cerebralne paralize) i prikupljanje sredstava za kupnju opreme, kao što su naprimjer autobusi, invalidska kolica i higijenske dizalice za potrebite obitelji. I tako je sve krenulo...

- Moj brat je imao projekt koji je trebao pomoći njegovoj školi (APCL), koja mu je bila drugi dom. Oči su mu zasjale kad je shvatio da bi on mogao biti taj koji traži pomoć za sve njih, a ne roditelji. Bila je to savršena prilika - kazao je Miguel.

Vuče, vozi i gura brata koji boluje od cerebralne paralize

Miguel se bavio "crossfitom", ali ovo je za njega bio potpuno novi izazov. Dakako, jasno je i zašto. Da bi sudjelovao u utrkama, Miguel mora sa sobom nositi Pedra: vuče ga za sobom u kanuu dok pliva, vozi ga na prilagođenom biciklu i gura u posebnim invalidskim kolicima dok trči.

U projektu nazvanom "Iron Brothers", tvrtke i ljudi pozvani su da simboličnim iznosima doprinesu kako bi Pedro i Miguel imali potrebnu opremu uz pomoć koje bi prikupili sredstva za udrugu oboljelih od cerebralne paralize. Primjerice, svaka je osoba ili tvrtka donirala po jedan euro za svaki prijeđeni kilometar.

Braća su inspiracija mnogima

- Uz normalne uvjete, svatko poput Pedra može komunicirati jednostavne stvari kao što su "moram ići na WC", "moram jesti" i slično. Sve što trebamo je stvoriti uvjete za to. Želimo podići svijest da svatko poput Pedra može imati ono što on ima, jer njegova obitelj ima sredstva za to.

Projekt "Iron Brothers" kroz godine je rastao i danas privlači značajan broj ljudi, uključujući i obitelji osoba s cerebralnom paralizom, koje idu stopama braće, također sudjelujući u triatlonima.