VIDEO Vukovar i Slaven Belupo remizirali u snježnom spektaklu

Nogometaši Vukovara i Slaven Belupa odigrali su 2-2 u Osijeku u prvoj utakmici 23. kola HNL-a. Bila je to utakmica koju su obilježili snježni vremenski uvjeti.

Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nakon prvog poluvremena u kojem padaline nisu bile toliko intenzivne, početkom drugog dijela snijeg je pojačao i pretvorio utakmicu u pravi spektakl. Čak su djelatnici kluba parkvišima čistili snijeg sredinom drugog dijela.

Gosti su poveli u 11. minuti golom Žute na asistenciju Crepulje, a isti je asistent i u 36. minuti kada Mitrović pogađa za 0-2. Ipak, Vukovarci su do poluvremena smanjili na 1-2 golom Puljića iz penala u 41. minuti, a identična situacija dogodila se u 82. minuti. Opet je s bijele točke precizan Puljić za konačnih 2-2. Golove pogledajte OVDJE

Vukovarci su pretposljednja momčad ljestvice sa 20 bodova i ovo im je treća utakmica u nizu bez poraza, dok je Slaven peti sa 31 bodom.