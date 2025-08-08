Obavijesti

ODLIČAN UDARAC GLAVOM

VIDEO Vukovar imao još jednu sjajnu šansu. Pogledajte priliku i prečku koja je spasila Dinamo

Piše Jakov Drobnjak,
VIDEO Vukovar imao još jednu sjajnu šansu. Pogledajte priliku i prečku koja je spasila Dinamo
Foto: tportal/screenshot

Nakon što su imali sjajnu priliku preko Gonzaleza, Vukovarci su još jednom bili blizu vodstva. Simmonds je 'tukao' glavom nakon slobodnog udarca i pogodio je prečku

Vukovar je na početku utakmice "pokazao zube" Dinamu. Nakon sjajnog voleja Gonzaleza, još jednu veliku priliku imali su gosti. U nekoliko minuta mogli su Vukovarci do da gola, ali su ostali bez vodećeg gola.

Nakon slobodnog udarca, loptu je sjajno glavom zahvatio Keyendrah Simmonds i zatresao prečku. Bacio se Nevistić, ali da je lopta išla u gol teško bi ju dohvatio. Sjajan pokušaj Engleza u dresu Vukovara.

Video prečke pogledajte OVDJE.

Dinamo je nakon te prilike počeo jače pritiskati i pred kraj poluvremena su preko Vidovića došli do prednosti.

