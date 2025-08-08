VIDEO Vukovar imao još jednu sjajnu šansu. Pogledajte priliku i prečku koja je spasila Dinamo

Vukovar je na početku utakmice "pokazao zube" Dinamu. Nakon sjajnog voleja Gonzaleza, još jednu veliku priliku imali su gosti. U nekoliko minuta mogli su Vukovarci do da gola, ali su ostali bez vodećeg gola.

Lineups provided by Sofascore

Nakon slobodnog udarca, loptu je sjajno glavom zahvatio Keyendrah Simmonds i zatresao prečku. Bacio se Nevistić, ali da je lopta išla u gol teško bi ju dohvatio. Sjajan pokušaj Engleza u dresu Vukovara.

Dinamo je nakon te prilike počeo jače pritiskati i pred kraj poluvremena su preko Vidovića došli do prednosti.