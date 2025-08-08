Obavijesti

VIDEO Vukovarci skoro 'zaledili' Maksimir. Pogledajte priliku Gonzaleza na početku utakmice

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: tportal/screenshot

Vukovar je prvi zaprijetio na susretu. Gonzalez je ostao sam u kaznenom prostoru nakon kornera i opalio volej, ali je Nevistić dobro reagirao i refleksno obranio njegov udarac

Iako se očekivao uraganski početak Dinama, prvi je na utakmici zaprijetio Vukovar. "Modri" imaju više loptu u posjedu, ali su i dalje bez opasne šanse. Zabrinuto izgleda Mario Kovačević.

Nakon jednog udarca iz kuta, lopta je doletjela do Gonzaleza koji je ostao sam i sjajno opalio iz voleja, ali je Ivan Nevistić refleksno reagirao i spasio Dinamo. Za malo je Vukovar šokirao "modre" odmah na početku utakmice.

