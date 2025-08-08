VIDEO Vukovarci skoro 'zaledili' Maksimir. Pogledajte priliku Gonzaleza na početku utakmice

Iako se očekivao uraganski početak Dinama, prvi je na utakmici zaprijetio Vukovar. "Modri" imaju više loptu u posjedu, ali su i dalje bez opasne šanse. Zabrinuto izgleda Mario Kovačević.

Lineups provided by Sofascore

Nakon jednog udarca iz kuta, lopta je doletjela do Gonzaleza koji je ostao sam i sjajno opalio iz voleja, ali je Ivan Nevistić refleksno reagirao i spasio Dinamo. Za malo je Vukovar šokirao "modre" odmah na početku utakmice.

