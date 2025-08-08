Vukovar je prvi zaprijetio na susretu. Gonzalez je ostao sam u kaznenom prostoru nakon kornera i opalio volej, ali je Nevistić dobro reagirao i refleksno obranio njegov udarac
SJAJNA ŠANSA
VIDEO Vukovarci skoro 'zaledili' Maksimir. Pogledajte priliku Gonzaleza na početku utakmice
Iako se očekivao uraganski početak Dinama, prvi je na utakmici zaprijetio Vukovar. "Modri" imaju više loptu u posjedu, ali su i dalje bez opasne šanse. Zabrinuto izgleda Mario Kovačević.
Nakon jednog udarca iz kuta, lopta je doletjela do Gonzaleza koji je ostao sam i sjajno opalio iz voleja, ali je Ivan Nevistić refleksno reagirao i spasio Dinamo. Za malo je Vukovar šokirao "modre" odmah na početku utakmice.
