VIDEO Vušković primio loptu na centru pa krenuo. Uslijedio je asist za fantastični gol Frigana

Standard Liege je u 9. kolu belgijskog prvenstva izgubio od Westerloa (2-1), a taj susret protekao je u hrvatskom štihu jer su čak četvorica Hrvata nastupila, Ivan Leko vodio je domaćina s klupe, a sjajni Matija Frigan (21) utrpao je dva gola.

Zlatko Dalić jednom ga je zvao na okupljanje 'vatrenih', bilo je to prošle godine, ali u posljednje vrijeme nema ga ni na popisu U-21 reprezentacije. Ivica Olić stavio ga je tek na pretpoziv, a on za to vrijeme briljira. Zabio je četiri gola u devet utakmica.

Načeo je Standard već u 6. minuti na asistenciju Bosa, pogodio je u prvi kut iz same blizine pa burno proslavio gol.

Gosti su držali vodstvo sve do 63. minute kada je Zeqiri izjednačio iz penala, ali Westerlo je minutu kasnijezabio za pobjedu na hrvatski pogon.

Fenomenalni Luka Vušković, hrvatski dijamant kojeg je Hajduk prodao u Tottenham za 12 milijuna eura, primio je loptu na centru i sjurio se ka golu, prošao je dvojicu protivnika pa na desnoj strani pronašao Frigana. Bivši napadač Rijeke cimnuo je suparnika pa pored dvojice krasno pogodio donji desni kut za pobjedu svoje momčadi.

Vušković je za pobjedničku stranu odigrao cijeli susret, Frigan je izašao u sudačkoj nadoknadi, dok su Marko Bulat i Boško Šutalo proveli cijeli susret na terenu u sastavu Ivana Leke.