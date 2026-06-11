Zagrebački kolekcionari imaju više od 6000 dresova i blaga za tri do pet milijuna eura! Ne prodaju ni za velike ponude, a san im je otvoriti muzej
VIDEO Zagrebački kolekcionari čuvaju čak 6000 dresova! 'Ovo vrijedi milijune, evo što imamo'
Dvojica Zagrepčana, Davor Tišlar i Marko Seničnjak, deset godina skupljaju nogometne dresove i memorabilije za privatnu kolekciju. Njihova zbirka broji više od 6000 dresova, uz stotine lopti, kopački, rukavica i drugih predmeta. U jednoj zagrebačkoj prostoriji nalazi se oko 2500 dresova, svi nošeni ili pripremljeni za utakmice, a ne kupljeni u fan shopovima. Među njima su i ključni dresovi iz povijesti hrvatske reprezentacije: s prve utakmice 1990., iz Francuske 1998., iz Rusije 2018. i Katra 2022.
- Sve su to dresovi koji nose dio povijesti. Svaki ima svoju priču - kaže Tišlar za Reuters.
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Kolekcija obuhvaća dresove reprezentacija iz cijelog svijeta, Brazila, Argentine, Maroka, Gane, Kameruna, Saudijske Arabije, Japana i Južne Koreje. Najvrjedniji primjerci dolaze iz nogometne povijesti: dres Franza Beckenbauera iz utakmice protiv Jugoslavije 1974., Peleov dres iz Santosa, kao i Diega Maradonu iz argentinske reprezentacije.
Za neke od tih dresova stizale su ozbiljne financijske ponude, no dvojac ih ne želi prodati.
- Mi ne prodajemo dresove, mi ih skupljamo. Eventualno razmjena dolazi u obzir - kaže Tišlar.
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Vrijednost kolekcije procjenjuju na tri do pet milijuna eura. Osim dresova, kolekcija uključuje više od 300 lopti, 300 pari kopački, kapetanske trake, rukavice i druge predmete. Tišlar očekuje da će Svjetsko prvenstvo donijeti nove dragocjene primjerke. Posebno ga zanimaju dresovi igrača koji prvi put nastupaju na SP-u poput Martina Baturine ili Laminea Yamala.
- Bit će posebnih oznaka za prve utakmice, to će biti jako teško nabaviti - kaže.
Iako je kolekcija zasad privatna, Davor i Marko žele otvoriti muzej dresova u Zagrebu. No najveća prepreka je prostor.
- Nažalost, nemamo veći prostor gdje bi se sve moglo vidjeti. Tražimo rješenje, ali u Zagrebu je teško pronaći adekvatan prostor - objašnjava Tišlar.
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