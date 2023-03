VIDEO Zanimljiva reakcija Torcide nakon pobjede Hajduka

Ljutiti, razočarani i promrznuti u nedjelju su bili navijači Hajduka. Stajali su na oronulom Maksimiru, razočarani nakon bolnog poraza od Dinama (4-0) u najvećem hrvatskom derbiju u kojem je Hajduk izgledao poput niželigaša. Bila je to sramotna partija 'bilih', no igrači su bili svjesni toga, da gore ne može pa nije bilo smisla dodavati 'soli na ranu'. Navijači su ih pjesmom podržali i dali do znanja da su uz njih uoči utakmice sezone.

Ta podrška možda ih je i motivirala uoči četvrtfinala Kupa. Susret protiv Osijeka u Gradskom vrtu bio je biti ili ne biti. Utakmica za spas sezone i jedina šansa za trofej nakon što se klub gotovo sigurno oprostio od naslova. Torcida je opet bila vjerni pratitelj, nekoliko stotina navijača stiglo je u Osijek gdje su od prve minute bodrili Hajduk, a to je igračima bio vjetar u leđa. Splićani su odigrali nemjerljivo bolje nego na Maksimiru, slavili 2-1 golovima Vuškovića i Krovinovića te se plasirali u polufinale Kupa.

Hajduk je vodio 2-0, Osijek je smanjio preko Živkovića u završnici i uslijedio je pritisak domaćina, no gosti su preživjeli i nakon posljednjeg sučevog zvižduka, težak teret pao je s njihovih leđa. Konačno su se mogli nasmijati nakon sramotnog poraza od Dinama, a nakon pobjede krenuli su prema tribini gdje je bila smještena Torcida.

Torcida bez glasa

Dok se sa domaće zapadne tribine začuo pljesak i pjesma Hajdukovih pristaša, Torcida je ovaj put ostala bez reakcije. Bez pljeska i navijanja, očito su rane iz Maksimira još svježe. Zanimljivo, uobičajeno je da igrači skroz dođu do tribine s navijačima i zahvale im se na podršci, no ovaj put su došli tek do gola, nisu zapljeskali, okupili su se u krug i održali govor pa se pokupili u svlačionicu.

