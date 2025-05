VIDEO Zanosna voditeljica Lige prvaka progovorila hrvatski pa zapjevala hit Mladena Grdovića

Eva Murati (30) zaštitno je lice Lige prvaka u Albaniji, gdje vodi televizijsku emisiju o elitnom natjecanju, a lani je bila i u Hrvatskoj na Sunset Sports Media Festivalu u Petrčanima kraj Zadra. Zanosna voditeljica tamo bi trebala biti od 5. do 7. lipnja, uz UFC legendu Stipu Miočića i golmansku ikonu Petera Schmeichela, a to je najavila u prigodnom videu na društvenim mrežama.

- Dakle, danas ću pokušati izgovoriti što je više moguće riječi na hrvatskom - kazala je Eva i redala riječi:

- Sance (sunce), lijeto (ljeto), ljubav... Ovu znam jer mi je omiljena riječ, pokušavam je naučiti na bilo kojem jeziku. A i prošli put kad sam bila ovdje, naučila sam prekrasnu, predivnu pjesmu na hrvatskom, pokušat ću je otpjevati...

U pitanju je hit Mladena Grdovića "Za ljubav ja dao bih sve". Teško je reći da je Eva dobro pogodila riječi, ali definitivno si je dala truda.

Pa je nastavila...

- Kava s mjelikom (mlijekom). Osmijeh, ousmijeh. Što to znači? I'm osmijehing - nasmijala se Murati i zaključila:

- OK, to je sve za današnju lekciju. Vidimo se u Zadru.

Eva se rodila u Elbasanu, govori engleski i talijanski, a od 2017. je zaposlena na albanskom Tring TV-u. Prošlo ljeto navijala je za svoju reprezentaciju na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, gdje je Albanija remizirala s Hrvatskom (2-2). Dala je i intervju za 24sata u kojem je govorila o ljubavi prema nogometu i komplimentirala "vatrenima":

- Individualno ste puno jači. Opet bih spomenula Modrića. On je vaš nacionalni heroj, sportaš u punom smislu te riječi. Pravi kapetan, a ima 38 godina, to je nešto fantastično. Kakvu on samo kontrolu lopte ima...

Rekla nam je i kako joj je kao ženi u muškom okruženju bilo teže, ali se, kaže, zaista potrudila.

- Trošim puno vremena na informiranje i pripremu kako bi znala svaki detalje. Ali još uvijek naše društvo gleda što je žena obukla, je li se dobro našminkala... Ja se trudim biti profesionalna, a s godinama sam postala i imuna na takve komentare. S 18 godina sam imala ozbiljne emisije, a onda sam se prebacila na sport. Nisam požalila, iako je znalo biti trenutaka kad sam htjela odustati. Postala sam prva žena u Albaniji koja je vodila emisiju za Ligu prvaka - otkrila nam je Eva.

O Lijepoj Našoj ima samo riječi hvale.

- U Hrvatskoj sam bila i prije s obitelji. Bila sam u Dubrovniku, Splitu, Hvaru... Imate prekrasnu obalu i kristalno more. Hranu da i ne spominjem, a ljudi su vrlo opušteni i susretljivi. Obožavam se vraćati u Hrvatsku, a sigurno ću još dolaziti - zaključila je Eva.

