VIDEO Zašto ovaj čovjek šprica led? Njegov 'moonwalk' je ključ

Kada gledate curling na Zimskim olimpijskim igrama, lako je pomisliti da je ledena ploha na kojoj se natjecanje odvija samo to - velika, ravna i smrznuta površina vode. No, istina je daleko složenija i fascinantnija. Stvaranje savršene podloge za 40 kilograma teške granitne gromade koje klize prema meti znanost je i umjetnost za sebe, a majstori tog zanata postali su prave zvijezde. Jedan od njih je Mark Callan, glavni tehničar za led na Igrama u Milanu i Cortini, čovjek kojeg su društvene mreže prozvale "Michaelom Jacksonom curlinga".

Njegov nadimak nije slučajan. Videozapisi Callanovog specifičnog hoda unatrag, nalik na slavni "moonwalk", dok prska vodu po ledu postali su viralni hit. No, iza tog zabavnog pokreta krije se desetljećima usavršavana tehnika ključna za sport u kojem i najmanja nesavršenost leda može odlučiti o pobjedniku.

"Ledeni sendvič" i ples po ledu

Priprema olimpijske staze za curling započinje puno prije nego što prvi kamen krene prema "kući". Sve se temelji na betonskoj ploči ispod koje su položene cijevi kroz koje svake minute protječe oko sedam tisuća litara glikola temperature ispod ništice. Na tu ohlađenu podlogu tehničari nanose sloj po sloj vode kako bi stvorili temeljni led. Između tih slojeva "zarobljeni" su bijela boja, linije i oznake, pa čak i logotipi sponzora, stvarajući efekt svojevrsnog ledenog sendviča.

No, ključni proces koji curling razlikuje od hokeja ili umjetničkog klizanja naziva se "pebbling". Led za curling nije gladak; njegova je površina prekrivena sitnim, smrznutim kapljicama vode. Bez njih, trenje između teškog kamena i ravne površine bilo bi preveliko.

‌- Da ne prskamo vodu po ledu, kamen bi se jednostavno zalijepio - objasnio je Callan.

Foto: Jennifer Lorenzini

Te kapljice, poznate kao "pebble", smanjuju kontaktnu površinu s kamenom, omogućujući mu da klizi dalje i preciznije "curla", odnosno skreće. Upravo tu na scenu stupa Callanov slavni "shuffle". Hodajući unatrag, on osigurava da ne stane na svježe nanesene kapljice, a ritmičnim pokretima ruke i zgloba postiže savršeno ravnomjernu distribuciju vode po cijeloj stazi.

‌- Svatko ima svoj stil, pomalo kao kad vozite automobil. Otkrio sam da mi ovaj 'moonwalk' pomaže da ostanem stabilan - kaže iskusni Škot.

Znanost iza svake kapljice

Nije svejedno ni kakva se voda koristi. Voda iz slavine, puna minerala i nečistoća, ne dolazi u obzir. Za olimpijski led koristi se isključivo deionizirana, pročišćena voda. Na Igrama u Milanu i Cortini planira se iskoristiti oko 20 tisuća litara vode pročišćene iz planinskih potoka Dolomita. Čistoća je toliko bitna da su na Igrama u Pekingu tehničari u šali govorili kako je voda "prečista da bi se pila" jer bi vam zbog nedostatka minerala teoretski mogla "spaliti unutrašnjost".

Proces nanošenja kapljica također je visoko tehnički. Callan i njegov tim koriste posebne mlaznice s različitim brojem rupica. Prvo se nanosi finiji sloj s manjim kapljicama, a preko njega grublji, s većim kapljicama. Nakon što se sve zaledi, na scenu stupa stroj s oštricom koji "šiša" vrhove tih ledenih brežuljaka, stvarajući uniformnu površinu za igru. Cijela ploha mora biti savršeno ravna, što se provjerava laserskim nivelirima.

Foto: Jennifer Lorenzini

Preciznost pod pritiskom

Posao ledenih tehničara je brutalan. Tijekom Olimpijskih igara rade i do 17 sati dnevno, neprestano nadzirući desetak termometara u ledu, temperaturu i vlažnost zraka u dvorani te takozvanu točku rosišta - temperaturu na kojoj se počinje stvarati mraz, kojeg Callan naziva "ubojicom" za curling. Svaki parametar mora biti unutar strogih granica, a ravnotežu mogu poremetiti vanjski vremenski uvjeti, rasvjeta ili čak toplina tijela tisuća gledatelja koji ulaze u dvoranu.

Zbog svega toga, tehničari su često prvi na udaru kritika kada kamen ne reagira onako kako su igrači navikli. Jedan krivi potez ili promjena u uvjetima može potpuno promijeniti ponašanje leda, a samim time i ishod meča.

‌- Mi smo laka meta. Uvijek kažemo da nakon svake utakmice imate dva nova prijatelja i dva nova neprijatelja. Ljudi koji pobijede su vam prijatelji. Oni koji izgube su neprijatelji - zaključuje Callan.