U ZAPREŠIĆU

VIDEO Zbog snijega odgodili utakmicu Druge nogometne lige

Piše Petar Božičević,
Foto: Facebook/NK Solin

Kustošija je drugoplasirana momčad natjecanja sa 31 bodom, dok je Solin sedmi sa 24 boda. Postoji mogućnost da će još dvoboja u ovom kolu odgoditi zbog vremenskih uvjeta

Snijeg je prekrio velik dio Hrvatske pa tako i Zaprešić u kojem se trebala odigrati Druge nogometne lige između Kustošije i Solina. Utakmica su zbog snijega odgodili. 

Snijeg je u potpunosti pokrio čitav travnjak i organizatori su primorani odgoditi dvoboj. Novi termin utakmice je 10. ožujak s početkom u 15 sati, također u Zaprešiću. 

