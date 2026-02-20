VIDEO Zbog snijega odgodili utakmicu Druge nogometne lige

Snijeg je prekrio velik dio Hrvatske pa tako i Zaprešić u kojem se trebala odigrati Druge nogometne lige između Kustošije i Solina. Utakmica su zbog snijega odgodili.

Snijeg je u potpunosti pokrio čitav travnjak i organizatori su primorani odgoditi dvoboj. Novi termin utakmice je 10. ožujak s početkom u 15 sati, također u Zaprešiću.

Kustošija je drugoplasirana momčad natjecanja sa 31 bodom, dok je Solin sedmi sa 24 boda. Postoji mogućnost da će još dvoboja u ovom kolu odgoditi zbog vremenskih uvjeta.