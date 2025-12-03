OSMINA FINALA KUPA
VIDEO Ždralovi 'zaledili' Rijeku na početku, a onda se upalio 'riječki top'. Pogledajte golove
MLADOST ŽDRALOVI - RIJEKA 1-4 Domaći su potpuno šokirali Rijeku u petoj minuti kada je Nikolić zabio iz slobodnjaka Zlomisliću u prvi kut. Jako se Rijeka mučila u prvom dijelu i nije stvorila velike prilike. Probudio se prvak Hrvatske u drugom poluvremenu, a na scenu je stupio Duje Čop. Brza dva gola za preokret, zatim sjajan gol Vignata pa još jedan Čopa za četvrtfinale Kupa
