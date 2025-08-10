VIDEO Željko Sopić divljao na odluku suca pa poručio: Samo jedna momčad je htjela igrati...

Željko Sopić poznat je kao vrlo osebujan karakter i trener koji teško ikoga ostavlja ravnodušnim. Svoju temperamentnu stranu karaktera ponovno je pokazao na utakmici njegovog Widzewa Łódźe protiv Wisłe Płock (1-1) kada ga je razljutila jedna odluka suca.

Naime, Sopićeva je momčad u drugom poluvremenu dominirala i bila blizu pobjedi, ali nije uspjela zabiti drugi gol. U 78. minuti je glavni sudac prvo pokazao na bijelu točku za Widzew, ali nakon pregleda VAR snimke odlučio je poništiti odluku. Razbjesnilo je to Sopića koji je počeo bacati reklamni panel i vikati nakon te odluke suca. Nakon utakmice komentirao je i suđenje.

- Ne mogu tako komentirati utakmicu. Kao igrač sam izgubio puno utakmica, ali nakon malo njih imao sam atmosferu kakva mi je sada u svlačionici. Kao na sprovodu - rekao je i dodao:

- Ponosan sam na svoje igrače jer ovo nije bila lagana utakmica. Samo jedna momčad htjela je igrati nogomet. Wisła je sa svih deset igrača stajala iza lopte i čuvala svoj gol. Wisła je došla po bod i zasluženo ga uzela. Bolja momčad ne pobijedi uvijek.

Widzew nakon četiri kola poljskog prvenstva ima sedam bodova i četvrta je momčad lige. U idućem kolu ide u goste Cracoviji.