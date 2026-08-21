VIDEO Zlatan Ibrahimović došao u HNK Split. Pogledajte ludnicu!

Ovaj vikend u Splitu se održava državna završnica Sportskih igara mladih, velike manifestacije koja iz godine u godinu okuplja tisuće djece. Jedna od tradicija je i imenovanje novih ambasadora ovog događaja, a među njima je i nogometna ikona Zlatan Ibrahimović (44). Već ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, gdje se održava svečanost, mnogi su ga pozdravljali, a prava ludnica nastala je u dvorani, kad su njegovo ime uzvikivala mnoga oduševljena djeca.

Na ceremoniji su i izbornik "vatrenih" Slaven Bilić, bivši kapetan Darijo Srna, Alen Bokšić i otac Luke Modrića Stipe. Uz Ibru, ambasadori su postali i teniske legende Ana Ivanović, kao prva ambasadorica u 30 godina Igara, te Goran Ivanišević.

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Ove je godine na Igrama sudjelovalo 432.000 djece iz pet zemalja u deset sportskih disciplina. U 30 godina kroz Igre je prošlo gotovo 3,9 milijuna djece, među njima i brojni hrvatski reprezentativci poput Luke Modrića, Marija Mandžukića i Šime Vrsaljka. Večeras se na Prokurativama igra All Star utakmica sa sudionicima Igara i sportskim zvijezdama, uključujući Zlatana i Gorana Ivaniševića.