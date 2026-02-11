VIDEO Zlatnu olimpijku uhvatili kako prebrzo vozi. Pogledajte njenu reakciju: 'Preklinjem vas'

Američka atletska zvijezda i osvajačica olimpijskog zlata, Sha’Carri Richardson, uhićena je 29. siječnja na Floridi zbog opasne vožnje. Policijska kamera snimila je cijeli događaj, a na snimci se vidi kako sprinterica, nakon što je zaustavljena u svom Aston Martinu pri brzini od 167 kilometara na sat, preklinje policajca da je ne privodi. Njezina odvjetnica je u međuvremenu podnijela izjavu o nedužnosti.

Obriši taj osmijeh s lica

Prema policijskom izvješću, Richardson je zaustavljena na cesti State Road 429 u okrugu Orange, gdje je ograničenje brzine 105 km/h. Osim što je vozila gotovo 65 km/h brže od dopuštenog, policajci su naveli da je agresivno vijugala prometnim trakama, opasno se približavala drugim vozilima i "blicala" im kako bi se maknuli s puta. U jednom je trenutku presjekla put i neoznačenom policijskom vozilu. Snimka s kamere policajca, narednika McDanielsa, započinje njegovim oštrim riječima.

​- Obriši taj osmijeh s lica. Zaustavljena si zbog opasne i prekomjerne brzine - rekao joj je, nabrajajući sve prekršaje.

Richardson se odmah počela ispričavati, tvrdeći da nije bila svjesna brzine. Kao razlog je navela da joj je jedna od stražnjih guma bila nedovoljno napumpana, što je, prema njezinim riječima, utjecalo na ponašanje automobila.

@nypost Olympic gold medalist and record-setting sprinter Sha’Carri Richardson was arrested in Orange County, Florida, on January 29 after a sheriff’s deputy clocked her driving up to 104 mph in a 65-mph zone. Newly released bodycam footage shows Richardson begging the officer not to arrest her before he tells her to make phone calls and prepare for a $500 bond. ♬ original sound - New York Post | News

Molim vas, nemojte me voditi u zatvor

Kad joj je policajac objasnio da će zbog ozbiljnosti prekršaja biti uhićena, sprinterica je postala vidno uzrujana i počela ga je moliti za blaži pristup. Tvrdila je da je građanka koja poštuje zakon i da nije imala namjeru divljati po cesti.

​- Stvarno želim surađivati s vama, gospodine. Ja sam građanka koja poštuje zakon. Molim vas, gospodine. Preklinjem vas. Nemojte me voditi u zatvor - čuje se na snimci kako govori.

Policajac je ostao neumoljiv. Objasnio joj je da se o posljedicama trebalo razmišljati prije nego što je stisnula papučicu gasa i da ništa što kaže neće promijeniti činjenicu da ide u zatvor. Richardson je na kraju privedena prema novom floridskom zakonu "super speeder", koji vožnju iznad 160 km/h tretira kao kazneno djelo. Puštena je iste večeri nakon što je platila jamčevinu od 500 američkih dolara.

Dodatni problemi za dečka i kolegicu

Situacija se dodatno zakomplicirala kada se na mjestu događaja pojavio i njezin dečko, također vrhunski sprinter Christian Coleman. On je došao provjeriti što se događa, no nakon što se oglušio na naredbe policajca da se vrati u svoje vozilo, i on je uhićen zbog opiranja bez nasilja. Pretragom njegovog vozila pronađena je i staklena lula za pušenje s ostacima marihuane. Na mjesto događaja stigla je i treća olimpijka, Twanisha Terry, koja je dobila kaznu zbog zaustavljanja na autocesti. I Coleman se, kao i Richardson, izjasnio nedužnim po svim točkama optužnice.