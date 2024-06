VIDEO Zvijezda Osijeka igra mali nogomet na odmoru. Sve golove pripisali drugom igraču

Kristijan Lovrić je u siječnju 2022. godine za dva milijuna eura došao u Osijek. Trebao je biti glavno oružje tadašnjeg trenera Nenada Bjelice u utrci za naslov prvaka. Navijači su ga dočekali kao nekoć hajdukovci Niku Kranjčara. Preko tisuću navijača skupilo se ispod zapadne tribine Gradskog vrta, skandirali Lovriću, svojoj novoj zvijezdi, palili baklje i bili uvjereni da su nikad bliže prvoj tituli u povijesti, dok se Bjelica s prozora kancelarije zadovoljno smješkao. Konačno su dobili svog kapitalca i najveću zvijezdu, barem su tako mislili.

Taj doček bio je i ostao najsvjetliji trenutak Lovrićeve karijere u Osijeku. "Bijelo-plavi" su se raspali u drugom dijelu sezone i oprostili se od trofeja, a Lovrić u potpunosti razočarao. Nije uspio prenijeti sjajne igre iz Gorice zbog kojih je jedno vrijeme čak bio i hrvatski reprezentativac. Ništa bolje nije bilo ni u sljedećim sezonama. Svakome treba vremena za prilagodbu pa su ga čekali u Osijeku i čekali i čekali. Čekaju ga i danas jer nije ni približno isplatio novac koji su uložili u njega. U 64 utakmice zabio je 11 golova i toliko puta asistirao. Imao je problema s ozljedama, bivši trener Zoran Zekić javno je govorio kako nije ni fizički spreman...

Osječani su prošle sezone na jedvite jade izborili kvalifikacije za Konferencijsku ligu, a Lovrić je ispao iz udarne postave pa je s takvim statusom otišao na odmor. Nije puno igrao na velikom terenu pa je Lovrić svoje nogometne vještine odlučio pokazati na jednom malonogometnom turniru u Velikoj Gorici.

Dobili smo snimke igrača Osijeka kako igra turnir koji se 15. lipnja održao povodom dana velikogoričke gradske četvrti Pleso. Kao što je i očekivano za nekoć ponajboljeg igrača HNL-a, Lovrić je kvalitetom i potezima odskakao od konkurencije. Utrpao je više od deset golova, ali kako bi njegov nastup ostao nezamijećen, njegove golove su pripisali jednom njegovom suigraču!

Sve je ipak izašlo u javnost, a iz NK Osijeka nisu bili dostupni za komentar. Nije baš uobičajeno da profesionalni nogometaši nastupaju na malonogometnim turnirima i to dok su na odmoru. Uvijek postoji veliki rizik od ozljede. Nije ni jedini iz HNL-a koji je to radio, Marko Livaja igrao je mali nogomet čak i dok je sezona trajala. To mu novi trener Gennaro Gattuso neće dozvoliti.

Hajduk i Rijeka započeli su s pripremama za novu sezonu, uskoro bi trebao i Osijek pa ćemo vidjeti hoće li uopće komentirati Lovrićeve aktivnosti tijekom godišnjeg ili će to nastojati riješiti interno.