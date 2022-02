Kurt Zouma (27), donedavno nogometaš Chelseaja, a sada West Hama, zgrozio je javnost i zaslužio svaku osudu za ono što je učinio svom kućnom ljubimcu.

Engleski The Sun objavio je video u kojem se jasno vidi kako francuski branič nemilosrdno zlostavlja svoju mačku. Udara je nogom poput nogometne lopte, naganja po svom domu bacajući na nju cipele, a onda za kraj pljesne je rukom na" volej" koji mu je servirao - dijete, koje je bilo s njim. Strašno za pročitati, strašno za vidjeti.

Snimatelju videa, a bio je to Zoumin brat Yoan sve je to bilo smiješno i toliko zabavno da je objavio na internetu (?), a, evo, zabavno će im sada biti kada je sve stiglo do javnosti, uz nadu da će i do onih do kojih treba da se takvo što kazni. Zoumin klub zasad je tek "oštro osudio" takvo ponašanje. Odnosno, zlostavljanje. U Engleskoj su postrožili zakon o zaštiti životinja te zlostavljači mogu završiti iza rešetaka i do pet godina.

- Ispričavam se zbog svojih postupaka. Nema nikakvog opravdanja ni objašnjenja za to što sam napravio i iskreno se kajem - oglasio se nogometaš pa još i pokušao uvjeriti:

- Mačke su dobro i savršeno zdrave. Ovo je izolirani incident koji se neće ponoviti.

Zouma je u West Ham stigao ljetos iz Chelseaja za 35 milijuna eura. Igrao je za Stoke City i za Saint-Etienne, a za francusku reprezentaciju ubilježio je 11 nastupa.