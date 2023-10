Vidi, stiže još jedna: Leo Messi osvojit će osmu Zlatnu loptu i ući u povijest prestižne nagrade

Trinaest je dana ostalo do dodjele Zlatne lopte u pariškom teatru Châtelet 30. listopada, a španjolski medij Diario Sport otkrio je dobitnike prestižne nagrade. To su nogometaš Inter Miamija Lionel Messi (36), svjetski prvak s Argentinom, i nogometašica Barcelone Aitana Bonmatí, svjetska prvakinja sa Španjolskom.

U obzir se uzimala cijela prošla sezona počevši od 1. kolovoza 2022. pa do 31. srpnja ove godine. Dakle, u konkurenciju je ulazilo i Svjetsko prvenstvo u Katru, što je očito bio presudan faktor da Leo uzme osmi Ballon d'Or. Osim toga, osvojio je i francusko prvenstvo i superkup s PSG-om, u 54 utakmice zabio 38 golova i 25 puta asistirao.

Za razliku od tog izbora, kod Fifine nagrade The Best, čija će se nagrada dijeliti u siječnju i gdje je izraziti favorit Norvežanin Erling Haaland, gleda se period od završetka Svjetskog prvenstva do 20. kolovoza ove godine.

Trojica Hrvata među nominiranima

Među 30 nominiranih France Footballa dvojica su hrvatskih reprezentativaca, Luka Modrić i Joško Gvardiol, a Dominik Livaković među 10 je kandidata za nagradu Lav Jašin za najboljeg golmana svijeta. Njihov plasman zasad nije poznat.

Messi će postati prvi osvajač Zlatne lopte koji u tom trenutku nije igrao u Europi, od ljeta je član američkog Inter Miamija. Zlatna lopta postoji od 1956. i prvotno je bila otvorena samo za Europljane (nisu je osvajali ni Pelé ni Maradona), a od 1995. su mogli biti izabrani nogometaši iz cijelog svijeta pod uvjetom da igraju u Europi.

Osmom Zlatnom loptom Messi će dodatno odmaknuti vječnom rivalu Cristianu Ronaldu, koji je ostao na pet, a po tri ih imaju Michel Platini, Johan Cruyff i Marco van Basten.