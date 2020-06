'Vidimo se sljedeće godine' U Omišu završen jubilarni deseti kamp rukometnih golmana....

Kamp koji su u prošlosti pohodili velikani poput Omeyera, Hvidta, Miklera, Alilovića, Bašića, Grimsbo... održao je tradiciju i ove godine unatoč brojnim problema koje je prouzročila pandemija korone...

<p>"Vidimo se sljedeće godine na 11. izdanju kampa" – poruka je koju su jučer odaslali svi koji imaju veze s 'Međunarodnim kampom rukometnih vratara', čije se deseto jubilarno izdanje jučer završilo u Omišu. Kako organizatori, tako i stotinjak oduševljenih sudionika, ali i oni koji silom prilika nisu mogli doći ove godine zbog pandemije korona virusa. ''Vidimo se sljedeće godine'' jedinstvena je poruka svih...</p><p>Stotinjak sudionika ni izbliza nije brojka koju su organizatori zamišljali za jubilarno deseto izdanje kampa, za koji su pripremali poseban program, posebne goste i trenere, kao i humanitarnu utakmicu najvećih zvijezda, ali, na koncu su presretni da je tradicija nastavljena i da je sve prošlo u najboljem redu.</p><p>- Ove godine radili smo smanjenim kapacitetom zbog situacije s korona virusom, otkazali su nam gotovo svi 'Skandinavci, a to je preko 60% sudionika, ali ni u jednom trenutku nismo razmišljali o odustajanju. Kako zbog djece koja su odlučila doći, tako i zbog tradicije. Najbolji primjer koliko se ova priča oko kampa raširila su stotine tisuća pregleda treninga iz Omiša koje smo prenosili u živo na društvenim mrežama – otkrio nam je organizator kampa Mario Čaljkušić.</p><p>I trenerska postava doživjela je promjene. Lani je zvijezda kampa bila najbolja vratarka na svijetu Kari Aalvik Grimsbo, ove godine trebala je doći Mayssa Pessoa, no poremećaj u zrakoplovnom prometu zadržao ju je u Rusiji, odakle je poslala video poruku podrške:<br/> - Naporno radite i trenirajte, samo naporan rad će vas izdvojiti od ostalih. Vidimo se sljedeće godine...</p><p>Zbog izostanka inozemnih zvijezda u prvom planu bili su naše domaće uzdanice, Ivana Kapitanović, Marin Šego i Filip Ivić.<br/> - Žao mi je što zbog obaveza nisam mogao biti u Omišu svih sedam dana, ali drago mi je da se tradicija održala i da je bilo dosta djece koja su željna novih znanja. Rad s njima i mene svake godine napuni novom energijom – kazao je Ivić. </p><p>Posebna vrijednost kampa je što se mladi iz godine u godinu vraćaju. Najbolji svjedok tome je naš reprezentativac Marin Šego, koji je na kampu radio svih deset godina, za što mu je uručeno posebno priznanje.</p><p>- Puno je poznatih lica, mladi se vraćaju na kamp iz godine u godinu, što nam je svima veliko priznanje i potvrda koliko je kamp dobar i koliko se dobro radi. Bilo je i mladih i starijih polaznika, prvima objašnjavamo početne korake na golu, da to čim prije shvate i usvoje kako bi im bilo lakše kroz karijeru, dok su oni stariji uglavnom radili na detaljima, brusili tehniku, učili nove vježbe...</p><p>Oduševljeni su bili i polaznici iz inozemstva.<br/> - Rukomet u mojoj Engleskoj nije baš previše popularan, i ja sam počeo kao nogometni golman pa sam se prebacio zbog toga što je rukomet puno dinamičniji, puno češće si u kontaktu s loptom nego u nogometu. U Omišu sam sam drugi put, prošle godine sam jako napredovao nakon kampa i zato ću se vraćati svake godine, učiti nove stvari od poznatih golmana, pogotovo kad je u pitanju tehnika – kazao je James Adamson iz Manchestera.</p><p>Martina Spottl došla je iz sjeverne Italije, a za kamp je čula preko svog trenera u klubu.<br/> - Zanimljivo je, ljudi su prijatni i prijateljski raspoloženim, i jako se dobro radi. Naučila sam neke nove tehnike i nove vježbe što će mi sigurno pomoći u nastavku karijere.</p><p>Patrick Kovaci je jedan od rijetkih polaznika kome je ovo prvi dolazak u kamp, a odmah po završetku ispunio je prijavnicu za sljedeću godinu.<br/> - Pratio sam na društvenim mrežama objave Filipa Ivića, on je stavio video i fotografije s prošloga kampa pa sam se i sam odlučio doći. Mislio sam da ću ovdje samo naučiti neke nove stvari, ali sam bio poprilično iznenađen kad sam vidio da s nama svakodnevno rade veliki i poznati golmani poput Marina Šege i Filipa Ivića, pa trenera Harisa Porobića... Neke od njih sam do sada gledao samo na televiziji, a u Omišu su oni trenirali s nama...</p><p><br/> </p>