'Vidio sam Petra da baulja po benzinskoj. Bio je krvav i tražio da ga pasim, nisam ga razumio'

Igrač Dinama Petar Bočkaj (25), tadašnji igrač Osijeka, zabio se u benzinsku pumpu i pobjegao je s mjesta nesreće. NK Osijek je ekspresno reagirao, sazvao je izvanrednu sjednicu na kojoj je odlučeno raskidaju ugovor s Bočkajem.

Bočkaja je policija ubrzo uhvatila te su tada rekli da se nogometaš nije namjerno zabio u izlog, već da je slučajno ubacio u pogrešnu brzinu. Imao je 1,86 promila alkohola u krvi u trenutku kada se s automobilom marke Mercedes AMG E43 zabio u prodajni izlog i ozlijedio djelatnice koje su bile iza pulta.

Renata Golik nagnječila je obje natkoljenice i desni nožni zglob dok je njezina kolegica Mirjana Brajović nagnječila oba ručna zgloba.

Bočkaj se u četvrtak nije pojavio na Općinskom sudu u Osijeku gdje je nastavljeno suđenje, a njegov branitelj Vedran Pajić kazao je da igrač Dinama nije došao zbog treninga.

Rasprava je svejedno nastavljena, a svjedočio je Josip Barišić, nekadašnji nogometaš Osijeka.

- Te večeri sam se automobilom vraćao iz grada i vidio sam Petra da 'baulja' po benzinskoj, da nekontrolirano ide lijevo-desno. Vratio sam se nazad da provjerim što se dogodilo i kako sam stao on je došao do mene, počeo mi je nešto pričati, a ja ga pola toga što je izgovorio nisam razumio. Jedino sam uspio razaznati da želi da mu pomognem, da ga na neki način spasim, da mi govori:

"Pomozi mi, molim te. Odvezi me odavde." Vidio sam i da ima krvi na svojoj košulji pa me to dodatno zbunilo. Mislio sam da je bila neka tuča. Bilo je tamo još 10-ak ljudi koji su ga vrijeđali i nazivali pogrdnim imenima... - rekao je Barišić, kojemu je Bočkaj potom sjeo u auto i rekao mu da ga odveze u stan u obližnjoj Strossmayerovoj ulici.

- Živio je otprilike 400 metara zračne linije od benzinske i ja sam ga dovezao pred zgradu, a on mi je onda rekao: "Postoji mogućnost da sam nekoga ozlijedio." Upitao sam ga koga, a on je kazao: "Djelatnicu na pumpi." Na to sam mu rekao da se mora prijaviti policiji. Ušli smo u stan, on se umio i popio malo vode, na što sam mu opet rekao da trebamo otići na policiju, da ću ga ja odvesti i on se s time usuglasio. Kada smo sišli dolje, ispred zgrade su već bila dvoja policijska kola. Mene su odvezli jednim autom, a njega drugim - rekao je Barišić koji je dodao da 'na benzinskoj nije vidio Bočkajev automobil, ali jest razbijeni prodajni prostor'.

- Fokus je bio na Peri - rekao je Barišić

Od benzinske do zgrade im je trebalo 10-15 minuta, a Barišić je dodao kako ranije te večeri nije bio s Bočkajem.

Rekao je i da se ne sjeća kako je Bočkaj ušao u njegov automobil. Pajić je stavio prigovor na iskaz svjedoka "u pogledu dužine razgovora s okrivljenim na benzinskoj te samog ulaska u auto i odvođenja okrivljenika prema automobilu, jer je iskaz svjedoka suprotan snimkama nadzornih kamera iz kojih proizlazi drugačije."

Suđenje se nastavlja 5. svibnja pregledom snimki s video nadzora benzinske postaje.