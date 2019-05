'Vidite tamnoputog golmana? On je naš, zovemo ga Joško'

Pola sata uoči početka trećeligaškog derbija između sinjskog Junaka i kliškog Uskoka, dok su tribine još bile potpuno prazne a igrači i službene osobe u svlačionicama, s razglasa je puštena himna zanimljivih stihova: ''Junak - Junak, a da 'ko će drugi, osvojit' prvenstvo...'', uz prepoznatljivi refren: ''Je - ža će gu-ta-ti, 'ko Junaka dirne, 'ko Junaka dirne''.

Stadion kakvog se ne bi posramili ni neki prvoligaši počeo se puniti tek desetak minuta prije početka susreta, a oko 1.200 gledatelja brzo je pronašlo svoja mjesta pod krovom, jer kiša je cijeli dan natapala cetinsku krajinu.

- Ovako ti je momče moj na svakoj domaćoj utakmici, više se svita okupi na Junaka, nego na pola prvoligaša - kaže nam vremešni Sinjanin, za koga bi se po izgledu, onako na prvu, lako moglo pretpostaviti da je u mladosti bio alkarski momak. Onako visok, krupan, s neizbježnim dugim, sad već potpuno sjedim brkom...

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

'Pomalo sa slavljem'

- Kako nema fešte - pitamo ga u čudu, jer Junak je na pragu ulaska u Drugu ligu.

- Feštat ćemo kad uđu, ne triba nigdi žurit – odgovara prepoznatljivom sinjskom ikavicom...

A na tribinama se manje - više svi poznaju, pa nepoznato lice brzo upadne u oko, a simpatični Sinjani otvorena srca rado su priskočili u pomoć pri prepoznavanju igrača, ali još i važnije, malo poznatih detalja.

- Vidiš onog stopera broj devet, malog Andriju Bandala. E on ti se sinoć oženio, ali je svejedno doša igrati. Svaka mu čast. Vidićemo brzo je li i kol'ko slavio noćas – smije se 'brko', kome brzo stiže odgovor s druge strane.

- Nema straha za Andriju, pa zna se da mu je žena trudna... - nasmijao je 'znalac' pola tribine.

U Junaku igrali velikani

U 'malom mistu' nema tajni, sve se zna, a Sinjani znaju i sve o nogometu. Kako i ne bi kad su dres Junaka, osnovanog još daleke 1914. godine, nosili Slaven Zambata, Svemir Delić i njegov brat, legendarni sportski komentator Mladen, ali i Mirko Jozić, Janko Janković, Nikola Jerkan, Tonći Gabrić, braća Stipe i Andrija Balaić, braća Vedran i Zlatko Runje, Goran Sablić, Mirko Hrgović, Ante Vukušić, Mario Tičinović...

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Danas dobivamo 3-0, ne može Uskok protiv Junaka. Kod kuće su nas iznenadili, stavili su nam noćnu utakmicu pod reflektorima, ali u Sinju nemaju šansi - najavljuje 'znalac' početak utakmice. 'Maligani' pale prve dimne kutije, a Junak kreće po pobjedu.

I već u 14. minuti prva prilika, Mateo Barać bio je sam pred praznim golom Uskoka, ali lopta je poskočila od busena trave i prilika je propala...

- Danas mu je rođendan. Odličan momak, brz kao vitar, mogao je i u Hajduku igrati, ali je uzeo privatnog trenera i nabio mišićnu masu, i to ga je sad jako usporilo - otkrivaju nam kibici, koji su od prve minute povicima savjetovali domaće igrače da pucaju po podu, jer je klizav teren.

A onda provala veselja, slobodan udarac s dvadesetak metara lukavo je, prizemno, kroz šumu nogu, izveo Jakov Marunica i lopta je ušla u mrežu. U trenu su svi poskočili s tribina, slavlje je moglo početi.

- A šta sam ti ja reka, triba pucati po podu - namignuo nam je 'brko'.

Do poluvremena je Junak zabio još dva gola, najprije je zabio nekadašnji igrač Hajduka Ivan Jakov Džoni, sin Vilsona Džonija, te Petar Botica. Ne treba ni spominjati kako su se domaći navijači odmah pohvalili kako su pogodili rezultat već do poluvremena.

- Treba ih nakantat', sedam komada im zabiti. Nisu bili fer u prvoj utakmici, čim bi mi krenuli u kontru, oni bi ubacili drugi balun u teren - žestoki su Sinjani, od kojih su se neki odvažili i kišobranima lupali po krovu gostujuće klupe za rezervne igrače.

Žestoki navijači

Ali nije to bilo lupanje da bi nekoga uplašili ili ne daj Bože ozlijedili, nego onako, zafrkantski... Kao da im poručuju: ''A gdje ste sad...'' I sudac je dobio uobičajenu porciju primjedbi i psovki, nabrajalo mu se gdje je i kad 'oštetio' Junaka u ranijim utakmicama, pa i prvenstvima...

Bilo je malo vatre i u poluvremenu u 'tunelu', no sve se brzo primirilo. U drugom dijelu Uskok je zaigrao puno bolje i u nekoliko navrata ugrozio domaćeg golmana, tamnoputog Nigerijca Cypriana Matthewa Idamu. Na naše čuđenje otkud stranac na golu trećeligaša, kibici odgovaraju:

- Otac ga je doveo, plaća mu smještaj u hotelu i igra besplatno. Dobar je mali, Joško ga mi zovemo, već je naučio i dosta hrvatskoga. Ali nemoj faliti, on ti je naš.

- Kako mislite 'naš' – pitam u čudu.

- Pa naš, prošlu nedilju sam ga vidio kako priko Pjace iđe u crkvu – pojašnjava 'znalac'.

I dok mi zapisujemo sinjske šale i tračeve, Uskok polako preuzima inicijativu, a predvodi ih Sinjanin, bivši igrač Junaka Ante Vukušić.

- To ti je prvi rod od Ante Vukušića iz Hajduka, od dva brata dica. Odličan je igrač, ali se dao u školu, on ti je profesor matematike, a sve zna i o balunu. Samo je previše žestok, tuče sve oko sebe, 'ka da i on nije naš – stiže nova lekcija iz povijesti sinjskog nogometa.

U 71. minuti Uskok je preko Teklića smanjio na 3-1, i na tribine se polako uvlači nervoza, no gosti su do kraja uspjeli tek u sudačkoj nadoknadi preko Radovnikovića smanjiti na 3-2 i stisnuti desnicu pobjednicima. U međuvremenu je i kiša prestala padati, i baš dok su igrači slavili pred tribinom s navijačima, preko cijelog sinjskog polja ukazala se prekrasna duga.

- Čestitamo, kad već nismo mi, bar vi uđite u Drugu ligu – zaželjeli su Sinjanima puno sreće čelnici Uskoka.

Junak je pobjedom izbio na vrh ljestvice s 51. bodom, u ogledu dva kluba imenjaka Primorac iz Biograda pobjedom na Primorcem iz Stobreča prati ih u stopu, a još dva su kola do kraja, u kojima će i Croatia iz Zmijavaca čekati svoju priliku.