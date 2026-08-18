Obavijesti

Sport

Komentari 3
BIVŠI 'MODRI'

Vidović se emotivno oprostio od Dinama: Moglo je biti drugačije

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Vidović se emotivno oprostio od Dinama: Moglo je biti drugačije
3
Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bez obzira na sve okolnosti, odluke i različita mišljenja, uvijek sam davao svoj maksimum i nastojao na najbolji način predstavljati ovaj klub i grb koji sam nosio. Iz Dinama odlazim uzdignute glave, poručio je

Admiral

Opraštam se od kluba koji mi je značio puno više od samog nogometa, napisao je sad već bivši nogometaš Dinama, Gabriel Vidović (22), koji će karijeru nastaviti u njemačkom prvoligašu Paderbornu. "Modri" su brzo zaključili posao s njemačkim klubom, a Vidovićev zadnji nastup za zagrebačku momčad bio je 31. srpnja kad je odigrao 15 minuta protiv Slavena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Golovi Dinamo-Rudeš VIDEO
Golovi Dinamo-Rudeš | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Prošle je sezone mladi hrvatski ofenzivac odigrao 39 utakmica i zabio sedam golova uz šest asistencija. Ukupno je odigrao 1830 minuta.

- Draga Dinamova obitelji, danas se opraštam od kluba koji mi je značio puno više od samog nogometa. Dinamo Zagreb uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu. Nositi ovaj grb bila je velika čast i privilegija. Od srca želim zahvaliti svim trenerima, suigračima, djelatnicima kluba i svim ljudima koji su bili dio mog puta. Hvala vam na svim iskustvima, zajedničkim trenucima i uspomenama koje ću zauvijek nositi sa sobom - napisao je Vidović u emotivnoj poruci koju je objavio na društvenim mrežama.

UEFA Champions League qualifying MD-1 - Dinamo Zagreb
Foto: PETER SCHNEIDER

Izrazio je i žaljenje.

- Vjerujem da je cijela ova priča mogla završiti drugačije i bolje. Bez obzira na sve okolnosti, odluke i različita mišljenja, uvijek sam davao svoj maksimum i nastojao na najbolji način predstavljati ovaj klub i grb koji sam nosio. Iz Dinama odlazim uzdignute glave, ponosan na 79 odigranih utakmica, 25 g/a (golova i asistencija, op. a.) i sve što sam dao za ovaj klub. Hvala, Dinamo, na svemu. Želim vam puno uspjeha u budućnosti i vjerujem da ćemo se jednog dana ponovno sresti - zaključio je.

SIMPATIČAN SUSRET VIDEO Norveški novinar upao u svlačionicu Dinama i naletio na igrača: 'Zašto si ti sad ovdje?'
VIDEO Norveški novinar upao u svlačionicu Dinama i naletio na igrača: 'Zašto si ti sad ovdje?'

Podsjetimo, Vidović je na Maksimiru imao dva mandata. Prvi put stigao je u ljeto 2023. kao tinejdžer, a Dinamo ga je za 500.000 eura posudio iz Bayerna. Unatoč solidnoj sezoni u kojoj je odigrao 40 utakmica i zabio devet golova, Dinamu je otkupna odšteta od 3,5 milijuna eura jednostavno bila preskupa.

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Prošlo ljeto vratio se u Zagreb za 1,2 milijuna eura i 25 posto od budućeg transfera, a izgleda kako opet napušta Maksimirsku 128.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Dinamo se oprostio od Vidovića, Juventus doveo golmana na posudbu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo se oprostio od Vidovića, Juventus doveo golmana na posudbu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (37) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara
FOTO Pokopali majku Zdravka i Zorana Mamića. Na ispraćaj došli Horvatinčić, Rojs, Jeličić...
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ

FOTO Pokopali majku Zdravka i Zorana Mamića. Na ispraćaj došli Horvatinčić, Rojs, Jeličić...

Na zagrebačkom groblju Mirogoju stotine ljudi oprostile su se od Luce Mamić koja je preminula u 96. godini života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026