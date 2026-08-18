Vidović se emotivno oprostio od Dinama: Moglo je biti drugačije

Opraštam se od kluba koji mi je značio puno više od samog nogometa, napisao je sad već bivši nogometaš Dinama, Gabriel Vidović (22), koji će karijeru nastaviti u njemačkom prvoligašu Paderbornu. "Modri" su brzo zaključili posao s njemačkim klubom, a Vidovićev zadnji nastup za zagrebačku momčad bio je 31. srpnja kad je odigrao 15 minuta protiv Slavena.

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Prošle je sezone mladi hrvatski ofenzivac odigrao 39 utakmica i zabio sedam golova uz šest asistencija. Ukupno je odigrao 1830 minuta.

- Draga Dinamova obitelji, danas se opraštam od kluba koji mi je značio puno više od samog nogometa. Dinamo Zagreb uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu. Nositi ovaj grb bila je velika čast i privilegija. Od srca želim zahvaliti svim trenerima, suigračima, djelatnicima kluba i svim ljudima koji su bili dio mog puta. Hvala vam na svim iskustvima, zajedničkim trenucima i uspomenama koje ću zauvijek nositi sa sobom - napisao je Vidović u emotivnoj poruci koju je objavio na društvenim mrežama.

Foto: PETER SCHNEIDER

Izrazio je i žaljenje.



- Vjerujem da je cijela ova priča mogla završiti drugačije i bolje. Bez obzira na sve okolnosti, odluke i različita mišljenja, uvijek sam davao svoj maksimum i nastojao na najbolji način predstavljati ovaj klub i grb koji sam nosio. Iz Dinama odlazim uzdignute glave, ponosan na 79 odigranih utakmica, 25 g/a (golova i asistencija, op. a.) i sve što sam dao za ovaj klub. Hvala, Dinamo, na svemu. Želim vam puno uspjeha u budućnosti i vjerujem da ćemo se jednog dana ponovno sresti - zaključio je.

Podsjetimo, Vidović je na Maksimiru imao dva mandata. Prvi put stigao je u ljeto 2023. kao tinejdžer, a Dinamo ga je za 500.000 eura posudio iz Bayerna. Unatoč solidnoj sezoni u kojoj je odigrao 40 utakmica i zabio devet golova, Dinamu je otkupna odšteta od 3,5 milijuna eura jednostavno bila preskupa.

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Prošlo ljeto vratio se u Zagreb za 1,2 milijuna eura i 25 posto od budućeg transfera, a izgleda kako opet napušta Maksimirsku 128.