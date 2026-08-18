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SIMPATIČAN SUSRET

VIDEO Norveški novinar upao u svlačionicu Dinama i naletio na igrača: 'Zašto si ti sad ovdje?'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Norveški novinar upao u svlačionicu Dinama i naletio na igrača: 'Zašto si ti sad ovdje?'
Foto: TV2.no
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Norveški novinar na Maksimiru zatekao Kačavendu u svlačionici pa ostao oduševljen simpatičnim susretom prije Dinamove bitke za LP protiv norveškog Vikinga

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Dinamo u 21 sat igra prvu utakmicu doigravanja za Ligu prvaka. Norveški Viking stiže na Maksimir, a s njim su stigli i norveški novinari koji će uživo pratiti utakmicu. Novinar s norveškog TV2 prvo je kopao po stadionu i zgražavao se njegovim stanjem, a onda je odlučio zaviriti i u svlačionicu "modrih", za što ima dozvolu kao nositelj TV prava. 

Foto: TV2.no

Tamo je naišao na Lukasa Kačavendu koji se presvlačio pa je došlo do jednog nenadanog, ali simpatičnog susreta susreta.

- Iznenadio sam se čim sam ušao u svlačionicu. Odmah sam vidio da je netko u svlačionici. Samo sam čuo: "Pozdrav", a onda sam shvatio da je tamo Lukas Kačavenda, jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa i igrač od kojeg se u budućnosti puno očekuje. Uputio sam se dalje kroz prostorije. Ovdje je medicinski odjel - rekao je novinar pa nastavio:

- Bio sam već na brojnim obilascima nogometnih svlačionica i pokušavao sam vam pokazati kako sve to izgleda. Tu su, primjerice, hladne kupke. To definitivno nije za mene. Sauna? E, to je već nešto za mene. No, u pravilu se u ovom dijelu svlačionice nalaze članovi stožera, ljudi zaduženi za opremu i materijale. Igrači uglavnom nisu ovdje. Zato me iznenadilo kada sam ugledao Lukasa kako stoji u tom prostoru.

"Zašto si ti sada ovdje? Ideš na terapiju?", upitao ga je novinar na što je Kačavenda odgovorio da ne ide, već da mora biti pola sata ranije na treningu. "Aha, znači poranili ste?, opet je stiglo pitanje, na što je Kačavenda odgovorio potvrdno.

- Bio je baš simpatičan, moram priznati - zaključio je novinar.

Video pogledajte OVDJE.

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