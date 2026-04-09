Vijećnici podržali ideju izgradnje novog stadiona u Splitu! Što će biti s Poljudom i dalje je upitno

Nakon maratonske, osmosatne sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, splitska je politika dala zeleno svjetlo za ideju o izgradnji novog, modernog stadiona na Brodarici. Ipak, unatoč burnoj raspravi, sudbina Poljuda, arhitektonskog bisera grada, ostaje neizvjesna i ovisit će o nalazu struke o ključnom pitanju - je li stadion siguran.

Donesena tri ključna zaključka

Vijećnici su usvojili tri zaključka koja će usmjeriti daljnje korake gradske uprave. Najviše pozornosti izazvao je onaj kojim se podržava ideja da Split dobije novi, moderan nogometni i atletski stadion na Brodarici. Taj je prijedlog prošao sa 16 glasova za i četiri suzdržana. Gotovo jednoglasnu podršku, s 26 glasova za i dva suzdržana, dobila je izgradnja nogometnog kampa Hajduka u Stobreču, čime je potvrđen konsenzus oko važnosti tog projekta. Trećim zaključkom naložena je hitna i neovisna analiza stanja krovne konstrukcije Poljuda kako bi se utvrdila stvarna razina sigurnosti i potrebni zahvati, što je podržalo 25 vijećnika.

Sudbina Poljuda u rukama stručnjaka

Iako je podrška Brodarici odjeknula javnosti, naglašeno je kako se radi o ideji, a ne o konačnoj odluci o gradnji. Svi daljnji koraci ovisit će o detaljnoj stručnoj analizi stanja armirano-betonske i krovne konstrukcije Poljuda. Politički stavovi ostali su duboko podijeljeni. Gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je kako grad ne može financirati dva velika stadiona te da cilj mora biti rješenje koje neće ići isključivo na teret gradskog proračuna. Iz oporbenih redova čuli su se apeli za očuvanje postojećeg zdanja.

​- Kada kažemo ‘Poljudska ljepotica‘, cijela Hrvatska zna o čemu govorimo. Ovaj arhitektonski dragulj zaslužuje poseban tretman - poručila je Lidija Bekavac, dok je Bojan Ivošević upozorio kako sjednica nije bila uzaludna jer je potvrđeno da se Poljud može sanirati, ali i da je ugroza od novih oštećenja sve veća što se duže čeka.

Glas kluba i arhitekata

Stav HNK Hajduk iznio je predsjednik Ivan Bilić, koji je naglasio kako je klubu novi stadion prijeko potreban zbog zapuštenosti i visokih troškova održavanja Poljuda. Ekonomski pokazatelji, prema njemu, ukazuju da je gradnja novog stadiona na Poljudu najprihvatljivija opcija, dok im sanacija nije prihvatljiva. S druge strane, čuo se i jasan stav struke. Predsjednik Društva arhitekata Split (DAS), Marko Klarić, istaknuo je kako o rušenju nema govora sve dok je stadion zaštićen kao kulturno dobro, što je status koji ne može ukinuti grad, već isključivo Ministarstvo kulture.

​- Poljud ima neupitnu vrijednost, nije zaštićen samo kao stadion, već kao arhitektonsko djelo. Bio je unikat, a biti prvi u nečemu znači da zaslužuje još jednu šansu. Ako je sanacija moguća, ne eutanazirajmo našeg starca - zaključio je Klarić.