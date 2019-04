Vikend listić: Oprez, Juventus bez pola momčadi kod Spala

ZICERI VIKENDA

Portimonense - Porto 2 (subota, 19 sati)

Pet kola prije kraja Porto i Benfica imaju isti broj bodova i tko kiksa, može se pozdraviti s naslovom prvaka. Porto je ovu utakmicu shvatio kao finale Lige prvaka, toliko ozbiljno da su na put poveli i Aboubakara, koji se tek zaliječio od ozljede. Trener Portimonensea Antonio Folha dao je intervju za "A Bolu" u kojem tvrdi da ima igru za Porto i da je uvjeren da mogu uzeti najmanje bod. Njegova razmišljanja imaju pokrića jer je Portimonense na svom terenu pobijedio Benficu i Sporting.

Uvjeren je da će otrgnuti barem bod Portu, no u ovoj utakmici pitat će se nešto i Porto, čiji su navijači zakupili pola stadiona. Uz dužno poštovanje prema Portimonenseu, Porto ima strašan motiv, ogroman i sve osim njihove pobjede bilo bi prvoklasno iznenađenje....

- Nećemo se štedjeti i odmarati igrače za uzvratni susret Lige prvaka, prvenstvo je prevažno da bismo odmarali igrače. Portimonense smo pobijedili na Dragao, no tada su igrali zatvorenije, sada očekujem da nas napadnu - rekao je trener Porta Sergio Conceicao.

Mogući sastavi:

Ferreira - Tormena, Jadson, Possignolo, Henrique - Fernandes, Sa, Dener - Morte, Martinez, Tabata

Casillas - Manafa, Felipe, Pepe, Telles - Corona, Herrera, Pereira, Brahimi - Soares, Marega

Crystal Palace - Manchester City 2 (nedjelja, 15.05 sati)

Pep Guardiola nije sretan zbog načina na koji je njegova momčad odigrala u Ligi prvaka protiv Tottenhama i ovdje se očekuje reakcija. Crytal Palace je u sigurnoj zoni, prošlo kolo su pobijedili Newcastle i sada su u sigurnoj zoni. No, na svom Selhurst Parku igraju kriminalno i imaju samo četiri pobjede iz 16 utakmica. Ovu utakmicu će Manchester City dobiti prilično lagano. Domaćini će biti bez Mamadoua Sakhoa i kapetana Jamesa Tomkinsa, što je veliki hendikep jer je Tomkins centralni branič. I to jako dobar. A kad igrate protiv momčadi koja je u 32 kola zabila 83 gola bez prvog najboljeg braniča, nije ugodno.

Gosti nemaju problema s ozljedama. Neće im igrati Zinčenko, a on je bitan za igru Cityja kao Hrvatima neradni dani u Paragvaju...Ipak, Pep Guardiola ramišlja hoće li odmah od prve minute krenuti s Aguerom ili će ga odmarati pa staviti u slučaju da zaškripi. Nekako smo skloniji vjerovati da bi Argentinac mogao početi od prve minute... Prevažan je susret da bi se kockali...

Mogući sastavi:

Guaiata; Wan-Bissaka, Kelly, Dann, Van Aanholt; McArthur, Milivojevic, Kouyate, Townsend; Zaha, Benteke.

Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; Fernandinho, Kevin De Bruyne, D. Silva; Sterling, Sane, Aguero

Fortuna - Bayern 2 (nedjelja, 15:30)

Domaćin je u velikim problemima, pa su za ovaj susret otpali Contento, Gießelmann, Drobny i Zimmer. Fortuna je puna samopouzdanja jer su u prvom dijelu sezonu u Münchenu odigrali 3-3, pa vjeruju da do boda mogu i na svom travnjaku. Naravno, u prilog toj tezi ide i podatak da je Fortuna u pet od posljednjih šest utakmica zabila najmanje dva gola!

S druge strane Bayern ove sezone nije prepoznatljiv po veličanstvenoj obrani pa se lako može dogoditi da im i Fortuna zabije gol, no Bavarci su prema naprijed jaki kao grom. Nakon što su pobijedili Borussiju 5-0, više nema 'labavo' već do kraja idu po sve pobjede. Niko Kovač ima na raspolaganju sve igrače osim Arjena Robbena, ali on je ionako u trenerskim godinama pa im neće nešto naročito nedostajati.

Rensing - Zimmerman, Ayhan, Kaminski, Suttner - Bodzek, Stöger - Lukebakio, Fink, Raman - Kowancki

Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Alcantara - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Maritimo - Feirense 1 (nedjelja, 16 sati)

U ovoj utakmici je sve jasno. Žele li i na godinu igrati u prvoj ligi Maritimo nema izbora - mora pobijediti. Maritimo je inače jako dobar domaćin, no ove sezone kući igraju neobjašnjivo loše, pa su u jednom trenutku zaredali osam poraza u devet domaćih utakmica. Ipak, u klubu je proglađen alarm, napravljen je sastanak i brzo su skupili glave i pobijedili Morierense i velikog rivala Nacional i malo podigli glavu iznad vode. Za ovaj susret nemaju problema s ozljedama, nedostaje im samo Ruben, a to će lako nadomjestiti. I još jedna stvar, ako Maritimo ne pobijedi, do bodova neće ni sljedeće kolo jer idu - Benfici na Luz! Nakon toga igraju još protiv Brage pa su bodovi u ovom susretu imperativ.

Feirense još nije ispao, ali samo u teoriji. U praksi već su svi u klubu okrenuti drugoj ligi. Iako, neće to priznati, naravno.

- Još smo teoretski u igri za ostanak i kod Maritima idemo po pobjedu. U posljednje vrijeme igramo jako dobro, no ne uspijevamo to valorizirati na pravi način. Maritimo je odličan domaćin, pritisnut će nas od prve minute, a naš je plan što ranije zabiti gol - rekao je trener gostiju Filipe Martins.

E, sad, ili je veliki šaljivac ili se pamti najbolje jer Feirense je u gostima katastrofalan. U gostima, u prvenstvenim utakmicama nemaju pobjeda od kolovoza prošle godine, nisu pobijedili ni posljednjih devet utakmica, a od tih devet na sedam, pazite ovo, nisu zabili ni gol. Pa im je tako Nacional utrpao četiri komada, a istim rezultatom, 4-0, dobili su ih Belenenses i Nacional.... Neka samo on priča o ostanku, mi vjerujemo Maritimu, koji je nemjerljivo ozbiljniji klub. Feirense je navikao igrati u drugoj ligi i eto njih sljedeće sezone opet u starom društvu...

Charles - Nanu, Grolli, Junior, China - Pelagio - Costa, Vuković, Getterson, Barrera - Tague

Seco - Edson, Nascimento, Briseno, Bruno - Soares, Ghazal - Sturgeon, Crivellaro, Machado - Edinho

Lokomotiva - Hajduk X2 (nedjelja, 19 sati)

U susret protiv Lokomotive Hajduk ulazi bez Vučura, Juranovića i Bašića, koji neće igrati zbog ozljede, a zbog kartona su 'out' Ismajli i Caktaš. Najveći problem je Mijo Caktaš bezu kojeg je Hajduk ove sezone igrao sedam utakmica i niti jednu nije pobijedio. Na njegovoj poziciji bi mogao zaigrati Hamza, no trener Oreščanin nije ništa decidirano kazao. Protiv Lokomotive imaju jako dobru statistiku, pa su od šest posljednjih gostovanja kod Lokosa izgubili samo jednom.

Lokomotiva igra jako dobro, imaju dobru sezonu, a trener Tomić radi odličan posao. Imaju dosta talentiranih i mladih igrača, pa su oscilacije najnormalnija stvar. Kod Lokosa neće biti Krstanovića, koji je znao biti itekako opasan za Hajduk, a zamijenit će ga Radonjić. Ovo će sigurno biti dobra i otvorena utakmica, a prednost dajemo gostima, koji su ipak iskusnija momčad.

Grbić - Lecjaks, Kolinger, Majstorović, Datković, Karačić - Jakić, Ivanušec - Uzuni, Rakić, Radonjić

Posavec - Tudor, Lopez, Svatok, Bradarić - Hamza, Nejašmić, Palaversa - Tahiraj, Jrradi, Jairo

OPREZ

Spal - Juventus (subota, 15 sati)

E, ovo je utakmica s itekako puno zamki. Naime, samo tri dana poslije SPAL-a Juventus igra uzvratni susret četvrtfinala Lige prvaka protiv Ajaxa, pa je Allegri najavio da će odmarati pola momčadi. E, sad, nije to sve. Naime, osvoji li bod, Juventus će proslaviti osmi naslov prvaka zaredom, a bit će to i rekord za najranije osvojeni naslov, čak šest kola prije kraja. No, ajmo redom. Čak i da osvoji naslov u SPAL-u, što nije isključeno, vremena za proslavu nema, nitko nije lud da slavi i pije tri dana prije Ajaxa. Druga stvar, Juventusu je ipak puno slađe proslaviti naslov sljedeće kolo, kad im stiže najljući rival - Fiorentina. Na svom stadionu, protiv najljućeg rivala. Naravno, ne kažemo da Juventus neće ići pobijediti, no da će se bacati na glavu, baš i neće.

- Napravit ćemo određene promjene u sastavu, pa će priliku dobiti igrači koji nisu igrali i neki mladići - rekao je Allegri.

U sastavi neće biti Ronalda, neće biti ni Mandžukića, a na put idu Kastanos, Caviglia, Coccolo...

SPAL je u posljednje vrijeme sve bolji, pa je u posljednje dvije domaće utakmice pobijedio Lazio i Romu. Danas nemaju problema s ozljedama, upitan je tek Kurtić. Ova utakmica im je jako važna, bodovi za ostanak su im itekako neophodni, no ovdje će sve ipak ovisiti o Juventusu.

Viviano; Vicari, Cionek, Felipe; Lazzari, Missiroli, Murgia, Schiattarella, Fares; Petagna, Antenucci

Perin; De Sciglio, Bonucci, Coccolo, Spinazzola; Bentancur, Khedira; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Kean

ISPLATI SE PROBATI

Valladolid - Getafe 1 (nedjelja, 12 sati)

Ako ste gledali utakmicu Valladolida protiv Real Madrida, onda ste se morali hvatati za glavu jer su domaćinima poništili tri gola. Valladolid je u opasnoj zoni, nemaju više previše izbora, samo pobjeda ih ostavlja u utrci za ostanak. Valladolid ne zabija puno golova, pa je na čak sedam od osam njihovih posljednjih domaćih utakmica bilo manje od tri gola. Nije to sve, kući nisu pobijedili ni na posljednjih deset od 11 utakmica i apsolutno sve upućuje da bi Getafe ovdje morao slaviti. Pa, ako još dodamo da Getafe u posljednjih deset utakmica ima samo jedan poraz i da se bore za Ligu prvaka...

No, Valladolid na svom terenu ima odličan međusobni omjer protiv Getafea. Naime, Getafe je u Valladolidu slavio samo jednom u povijesti kluba, bilo je to 2011. Daleko je ovo od sigurne opcije, daleko je i od zicera, no nekako nam se čini da bi srce igrača Valladolida u borbi za ostanak ovdje moglo presuditi...

Masip - Moyano, Olivas, Calero, Martinez - Michel, Alcarez - Keko, Tuhami, Plano - Sergi Guardiola

Soria - Suarez, Dakonam, Gonzalez, Antunes - Foulquier, Arambarri, Bergara, Angel - Molina, Mata