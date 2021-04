Za početak, da raščistimo odakle je taj Dinamov suparnik. Villarreal je iz gradića Vila-real, što znači kraljevski grad, u blizini Valencije, i ima 50.000 stanovnika.

Tu dolazimo do prve zanimljivosti o klubu koji hrvatskom prvaku stoji na putu do polufinala Europske lige: kad je 2005/06. generacija u kojoj su igrali Diego Forlan, Juan Roman Riquelme, Juan Pablo Sorin, Marcos Senna, Santi Cazorla, Jose Mari... senzacionalno došla do polufinala Lige prvaka, taj je grad postao drugi najmanji u povijesti koji je dao polufinalista elitnog natjecanja. Rekorder je Monaco.

Jako je malo nedostajalo da ta momčad uđe i u finale na megdan Barceloni. Arsenal je u Londonu pobijedio 1-0, a u 90. minuti uzvrata Riquelme je promašio penal, Jens Lehmann mu je obranio, i završilo je 0-0. Prethodno je Villarreal izbacio Glasgow Rangers i Inter, te u skupini iza sebe ostavio Benficu, Lille i Manchester United.

I nije to jedino polufinale koje je igrao Villarreal, daleko od toga. Sezone 2003/04. prošao je tri runde u Intertoto kupu pa pet u Kupu Uefe (Celtic, Roma, Galatasaray...) dok ga nije izbacila Valencia (0-0, 0-1). Isto je ponovio u Europskoj ligi 2015/16. kada ga je u polufinalu zaustavio Liverpool (1-0, 0-3), kao i 2010/11. Da, one sezone kad je Villarreal izgubio u Maksimiru 2-0 završio je prvi u skupini ispred PAOK-a, Dinama i Bruggea pa izbacio Napoli, Bayer Leverkusen i Twente, te u polufinalu ispao od Porta (3-2, 1-5).

Četiri europska polufinala za klub koji je još 1999/2000. igrao u drugoj ligi, nije loše...

Villarreal su osnovali lokalni radnici 1923. i prvih je godina igrao samo prijateljske utakmice, u natjecanja se uključio tek desetljeće kasnije. I unajmljivali su stadion za 60 peseta mjesečno, što je preračunato na današnju europsku valutu bilo - 40 centi!

U prvu je ligu prvi put ušao tek 1998/99. sezone, odmah je ispao, ali kad se vratio 2000/01. više se nije vraćao u niži rang.

Nadimak momčadi je, znaju nogometni fanovi, žuta podmornica. Zbog žutih dresova, a služben je postao 1966/67. kada se klub borio za ulazak u treću ligu.

A kako su baš te godine, u kolovozu 1966., Beatlesi izdali svoj hit "Yellow Submarine", to je postala i himna kluba. Kako je taj hit rastao na top listama, a momčad na tablici, navijači su počeli puštati pjesmu na stadionu tijekom utakmica. I pjevati svojim riječima "Amarillo el Submarino es, amarillo es, amarillo es…” (Podmornica je žuta, žuta je, žuta je...).

I taj je hit Beatlesa bio Villarrealova himna sve do 2001. Predsjednik je Fernando Roig (73), španjolski biznismen čije je bogatstvo Forbes 2018. procijenio na 1,4 milijarde dolara, a u počecima se bavio keramikom, čija je industrija glavna u Vila-realu.

Maskota kluba također je vezana uz podmornicu, njihov zabavljač na utakmicama, Groguet, lik je s glavom u obliku podmornice.