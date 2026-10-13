Vinicius je gurnuo službenika uz teren, a otkriveno je i što je urlao: 'Ovo je s..nje od lige...'

Real Madrid pobijedio je Villarreal 1-0 na Santiago Bernabeuu u osmom kolu La Lige, no rezultat je ostao u sjeni incidenta u kojem je glavnu ulogu imao Vinicius Junior. Brazilski napadač isključen je nakon što je povukao suparničkog igrača Salibu za kosu. No, tu njegov ispad nije završio.

Snimke DAZN-a otkrivaju i što se događalo prije isključenja. Saliba je Brazilcu govorio da ga je povukao za kosu, dok je Jude Bellingham pokušavao smiriti situaciju riječima: „Nije to ništa.” Engleski veznjak ujedno je pozivao navijače Reala da pojačaju podršku s tribina. No, nakon što je Diaz de Mera posegnuo za crvenim kartonom, Vinicius je potpuno izgubio kontrolu.

Foto: Alejandro Martinez Velez

Situaciju pogledajte OVDJE.

- Crveni karton? Crveni karton?! Ne! Ne! - ponavljao je u nevjerici, dok su ga suigrači fizički zadržavali kako ne bi krenuo prema sucu.

Ni to ga nije zaustavilo. Brazilac se uspio unijeti sucu u lice i nekoliko puta ga upitati: „Zašto to radiš?!” Bellingham je na sve reagirao ogorčenim komentarom: „Ovo više nije nogomet!”

Vinicius je nastavio protestirati i dok je napuštao teren. „Ovo nije normalno!”, vikao je, a novi incident dogodio se na ulazu u tunel, gdje je odgurnuo zaposlenika La Lige koji je stajao iza VAR monitora.

Kako je tijekom prijenosa objasnio novinar Isaac Fouto, riječ je bila o direktoru utakmice. Vinicius mu je u prolazu uputio psovku i poručio da je ovo „s*anje od lige”. Još ostaje za vidjet koliko će utakmica Vinicius biti suspendiran, a mogao bi propustiti i veliki derbi s Barcelonom 25. listopada.