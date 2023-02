Vinicius provocirao protivnike: Nikad nećete imati novca kao ja, morat ćete naći posao...

Nije bilo Karima Benzeme, Toni Kroos i Luka Modrić ostali su na klupi pa se najviše očekivalo od Viniciusa, buduće najveće zvijezde Real Madrida. Igrač strašne kvalitete pred kojim je velika budućnost, no ima jedan problem. Protivnici mu nisu dali da diše. Igrači Mallorce bili su maksimalno nabrijani na njega, rušili ga i faulirali, provocirali prljavim potezima i gestikulacijama, bili grubi prema njemu. Svađao se s njima i njihovim navijačima pa na kraju pokunjen otišao s terena.

Real Madrid je u nedjelju u 20. kolu La Lige šokantno izgubio na gostovanju kod Mallorce (1-0) i napravio veliki korak unatrag u pokušaju da obrani naslov. Barcelona je otišla na ogromnih plus osam.

Real je bio bezidejan i loš, a Vinicius nevidljiv. Provocirali su ga domaći igrači, znajući kako ga izbaciti iz takta, a navijači Mallorce su tijekom prvog poluvremena vrijeđali ga majmunskim povicima. Zaista je nevjerojatno da takve stvari i dalje čujemo na sportskim borilištima u 21. stoljeću. Za svaku osudu.

Nije ni Vinicius ostao dužan na provokacije. Istom mjerom uzvratio je i on. Svađao se s Pablom Maffeom i Antoniom Raillom koji su ga 'tukli' na terenu.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

- Kada završite s nogometom, morat ćete pronaći drugi posao jer nikada nećete imati novca kao ja - rekao im je navodno Brazilac koji godišnje zarađuje preko deset milijuna eura, piše El Chiringuito.

No, ni tu nije bio kraj sukobima. Dok je na poluvremenu odlazio u svlačionicu, navijači Mallorce su ga izviždali i vrijeđali, a on im je odgovorio tako što je poljubio grb Real Madrida i dao do znanja koji klub je veći. Ipak, to mu je zapamtio jedan domaći igrač.

Nakon što je Marco Asensio u drugom poluvremenu promašio penal za 1-1, Antonio Raillo došao je do Viniciusa, primaknuo mu grb Mallorce i pokazao da ga poljubi. Brazilac nije uspio ostati hladan na provokaciju pa je došlo do kratkog verbalnog sukoba.

Mallorca je u konačnici došla do velike pobjede u utakmici s velikim tenzijama i puno prljavih poteza te omogućila Barceloni velikih plus osam.

