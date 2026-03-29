Vinicius spreman za Hrvatsku

Vinicius spreman za Hrvatsku
Nakon što je u subotu propustio trening zbog zatezanja bedrenog mišića, brazilski napadač Vinicius Junior u nedjelju je normalno sudjelovao u aktivnostima brazilske reprezentacije u Orlandu uoči susreta s Hrvatskom.

Napadač Real Madrida je u subotu bio pošteđen, no u nedjelju je normalno trenirao i trebao bi biti dostupan izborniku Carlu Ancelottiju za prijateljsku utakmicu protiv Hrvatske u utorak.

Premda liječnički pregled nije pokazao nikakvu ozljedu, Vinicius je u subotu dobio poštedu. Odradio je program u teretani i podvrgnuo se terapiji.

Brazilski napadač je ove sezone zabio 17 golova u 43 nastupa za "Kraljevski klub".

Marquinhos je također, normalno trenirao s grupom, sada već drugi dan zaredom, i dostupan je. Izbornik mora odlučiti hoće li vratiti kapetana PSG-a u početnu postavu ili zadržati dvojac koji čine Bremer i Leo Pereira.

Danilo iz Flamenga i Ibanez iz Al Ahlija bore se za mjesto koje je ostalo upražnjeno nakon ozlijeđenog Wesleyja. Međutim, napad ostaje neizvjestan, posebno nakon što je otpao Raphinha. Očekuje se da će Luiz Henrique, koji se istaknuo u porazu protiv Francuske nakon što je ušao s klupe, dobiti priliku od prve minute.

Brazilski mediji navode kako je Ancelotti na treningu podijelio igrače u dvije skupine. Dok su jedni vježbali dodavanja i ubačaje, drugi su vježbali na drugoj strani terena. Međutim, mediji navode kako ova podjela nije pokazatelj početne postave za utakmicu s "Vatrenima" jer je talijanski stručnjak ispremiješao igrače.

Utakmica protiv Hrvatske, bit će posljednji brazilski ispit prije objavljivanja popisa putnika za Svjetsko prvenstvo, koje je zakazano za 18. svibnja u Rio de Janeiru.

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala u svlačionici izbacili iz nogometa. Pogodite čim se bavi
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala u svlačionici izbacili iz nogometa. Pogodite čim se bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila, a on briljira
LJUBAV SA STAZE

FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila, a on briljira

Ime Eliške Bábíčkove postalo je poznato široj javnosti prvenstveno kroz vezu s talijanskom F1 senzacijom. Prije početka sezone pukla je ljubav
Rijeka - Futsal Dinamo 7-1: Prvi puta u povijesti Riječani osvojili Kup Hrvatske u ludoj završnici
POGLEDAJTE GOLIJADU

Rijeka - Futsal Dinamo 7-1: Prvi puta u povijesti Riječani osvojili Kup Hrvatske u ludoj završnici

RIJEKA - FUTSAL DINAMO 7-1 Riječani su u ludoj završnici došli do prvog naslova u Kupu Hrvatske. Preokrenuli su rezultat iz Zagreba, Husarić zabio hat-trick, Suton dva gola i Rosić dva gola za povijest

