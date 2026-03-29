Vinicius spreman za Hrvatsku

Nakon što je u subotu propustio trening zbog zatezanja bedrenog mišića, brazilski napadač Vinicius Junior u nedjelju je normalno sudjelovao u aktivnostima brazilske reprezentacije u Orlandu uoči susreta s Hrvatskom.

Premda liječnički pregled nije pokazao nikakvu ozljedu, Vinicius je u subotu dobio poštedu. Odradio je program u teretani i podvrgnuo se terapiji.

Brazilski napadač je ove sezone zabio 17 golova u 43 nastupa za "Kraljevski klub".

Marquinhos je također, normalno trenirao s grupom, sada već drugi dan zaredom, i dostupan je. Izbornik mora odlučiti hoće li vratiti kapetana PSG-a u početnu postavu ili zadržati dvojac koji čine Bremer i Leo Pereira.

Danilo iz Flamenga i Ibanez iz Al Ahlija bore se za mjesto koje je ostalo upražnjeno nakon ozlijeđenog Wesleyja. Međutim, napad ostaje neizvjestan, posebno nakon što je otpao Raphinha. Očekuje se da će Luiz Henrique, koji se istaknuo u porazu protiv Francuske nakon što je ušao s klupe, dobiti priliku od prve minute.

Brazilski mediji navode kako je Ancelotti na treningu podijelio igrače u dvije skupine. Dok su jedni vježbali dodavanja i ubačaje, drugi su vježbali na drugoj strani terena. Međutim, mediji navode kako ova podjela nije pokazatelj početne postave za utakmicu s "Vatrenima" jer je talijanski stručnjak ispremiješao igrače.

Utakmica protiv Hrvatske, bit će posljednji brazilski ispit prije objavljivanja popisa putnika za Svjetsko prvenstvo, koje je zakazano za 18. svibnja u Rio de Janeiru.