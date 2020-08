A post shared by Mario \u017dgela (@mariozgela) on Aug 10, 2020 at 10:47am PDT

<p>Vinkovački borac <strong>Mario Žgela</strong> je nakon četiri pobjede zaredom (4-1-0) ugovorio ovu borbu. Borac od jeseni prošle godine trenira i u dvorani <strong>American Top Teama</strong> te tako usmjerava svoj borilački put prema još ozbiljnijim ispitima. </p><p>Odlazi u Poljsku, gdje će se boriti u Ossa hotelu na priredbi koju organizira <strong>Babilon </strong>promocija. Priredba bi se trebala održati bez publike, a protivnik će mu biti neporaženi Poljak <strong>Lukasz Sudolski </strong>(6-0-0) tamošnji neporaženi borac koji se već borio ove godine te je slavio protiv Gutowskog nokautom u prvoj rundi.</p><p>Borba će se održati 28. kolovoza u Ossi, mjestu udaljenom sat vremena vožnje automobilom od Varšave.</p><p>- Borit ćemo se u fantastičnom hotelu. Pokraj hotela je veliko <strong>jezero</strong>, zdanje je ogromno i impresivno. Nikad se nisam borio na takvom mjestu i u takvom ambijentu. Dat ću sve od sebe i želim da me ovo mjesto i ovi ljudi zapamte po pobjedi - kazao nam je Žgela.</p><p>Žgela u Vinkovcima trenira u dvorani Valens.</p><p>- Tamo imam odličnu ekipu s kojom treniram i spariram. U Vinkovcima mi pomažu Vlado Neferanović, Mario Panda i trener Ilija Zirdum. Vinkovci su poznati po žestokoj navijačkoj sceni i naravno da će moji Ultrasi navijati za mene. Često i oni dolaze na treninge u Valens. To su momci od dva metra i više od 100 kilograma. Naravno da mi puno znači greplanje s njima - objašnjava nam Žgela, koji se bori u poluteškoj kategoriji.</p><p>Žgela je skupio četiri profesionalne pobjede, a sad se ozbiljnije planira posvetiti MMA karijeri.</p><p>- Cilj je da se što više posvetim treninzima. Zato i dolazim češće u Zagreb. U ATT-u imam sjajne uvjete i vrhunskog trenera Dražena Forgača. Pa to je najbolja dvorana s najboljim trenerima i borcima u regiji. Srce me vuče tu i drago mi je što sam dio i tog tima - veli Žgela pa dodaje:</p><p>- Nadam se da ću dogurati i do KSW-a. Treba dosta rada, napora i treninga. O UFC-u da i ne pričam. To je moj krajnji cilj i želja - kazao nam je Žgela te za kraj pozdravio svoje Slavonce i Vinkovčane.</p>