Babo: Više vrijedi podrška vas nego smrdljivi poziv iz NBA-a!

Ove sezone je uvjerljivo jedan od najboljih šutera lige. Prije nekoliko dana zavukao je Rocketsima tricu sa sirenom za pobjedu, prosječno zabija 21 koš po utakmici, a s trice šutira 42.5 posto.

To je statistika Bojana Bogdanovića kojeg je NBA liga ignorirala i ove godine. Očekivali smo ga na All Star natjecanju u tricama, ali izostavili su ga u prvotnom izboru. Potajno smo se nadali da bi ipak mogao upasti, a to je bilo gotovo sigurno nakon što se Damian Lillard ozlijedio. No, NBA liga izvadila je novi as iz rukava i umjesto Bogdanovića, za natjecanje u tricama pozvala Devina Bookera koji će zaigrati i u All Star utakmici.

Osim njega, natjecat će se još Davis Bertans iz Washingtona, Devonte' Graham iz Charlottea, Joe Harris iz Brooklyna, Buddy Hield iz Sacramenta, Zach LaVine iz Chicaga, Duncan Robinson iz Miamija i Trae Young iz Atlante.

Foto: Russell Isabella

Zanimljivo, od svih tih navedenih igrača, samo Davis Bertans i Duncan Robinson imaju bolji postotak za tricu od Bojana, dok su ostali igrači debelo ispod 40%.

Ali što mu to vrijedi kada niti to nije bilo dovoljno NBA ligi da uvrsti Bojana koji je ove sezone uvjerljivo jedan od najboljih šutera.

Foto: Instagram

To je isfrustriralo i samog Babu koji je ostavio komentar na Instagram stranici Hoopster.hr.

- Vrijedi više podrška svih vas, nego njihov smrdljivi poziv već drugu godinu zaredom...

Međutim, ovakve nelogične odluke nisu stran pojam za najjaču svjetsku košarkašku organizaciju. Primjerice, prije dvije sezone Dario Šarić bio je uvjerljivi kandidat za nagradu novaka godine.

No, gle čuda, Amerikanci su je dodijelili 'svome' dečku Malcolmu Brogdonu koji je imao lošije statistike od Šišija. Iako je status Europljana znatno evoluirao od početka 90-ih, ponajviše zahvaljujući Draženu, i dalje tu ima sitnih igrica preko kojih Amerikanci kao da žele reći: E pa mi smo i dalje glavni u košarci.