Više nema dileme: Niko Kovač prvi favorit za klupu Evertona!

Niku Kovača su nakon otkaza u Bayernu povezivali s nekoliko mogućih novih momčadi, prije svega su to bile momčadi berlinske Herthe te Borussije Dortmund.

No, iznenadni posjet Goodison Parku na kojem je bivši hrvatski izbornik gledao derbi Evertona i Chelseaja (3-1) dao je naslutiti da se nešto kuha u gradu Beatlesa.

Engleski mediji raspalili su priču da je upravo Kovač novi menadžer Evertona nakon što je Marco Silva dobio otkaz poslije niza loših rezultata, a njegovo mjesto privremeno preuzeo Duncan Ferguson.

Čini se kako priča drži vodu i kako engleski mediji raspolažu insajderskim informacijama koje su vrlo brzo stigle i do engleskih kladionica. I premda je još u subotu Kovač bio tek jedan od favorita, preko noći postao je prvi kandidat za klupu Evertona!

Tako su ga William Hill i Paddy Power, dvije od najjačih kladionica svijeta, postavile za prvog favorita ispred trenutnog menadžera Duncana Fergusona, Vitora Pereire, Davida Moyesa, Eddieja Howea i Mauricija Pochettina.

Na Kovača je koeficijent u William Hillu 3,5 dok je na Duncana 3,75. Paddy Power nudi sljedeće kvote - Kovač 4,5, Duncan 5.

Kandidati za klupu Evertona:

Niko Kovač (WH) 3,5/ 4,5 (PP) Duncan Ferguson 3,75/ 5 Vitor Pereira 3,6/ 5,5 David Moyes 4,3/ 4,5 Eddie Howe 15/ 15 Mauricio Pochettino 21/ 21

Kovač je još ranije najavio da mu slijedi odmor do kraja sezone, no čini se da je upravo to bila taktika kako bi se pregovori između njega i predstavnika kluba odvili nesmetano.

Kovač bi dolaskom u Everton postao treći stručnjak u najjačem rangu engleskog nogometa nakon Velimira Zajeca (Portsmouth) i Slavena Bilića (West Ham).