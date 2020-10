Više nemamo predstavnica u Češkoj: Ispala i Petra Martić

Nakon jučerašnjeg poraza Donne Vekić, istim putem krenula je Petra Martić, koju je nakon svega 58 minuta 'razmontirala' bivša osvajačica Roland Garrosa, Jelena Ostapenkosa 6-3, 6-1

<p>Hrvatska je ostala bez predstavnica na WTA turniru tenisačica u češkoj Ostravi, nakon što je Latvijka Jelena Ostapenko (WTA - 44.) za samo 58 minuta svladala <strong>Petru Martić </strong>(WTA - 18.) sa 6-3, 6-1 u dvoboju prvog kola.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Petre Martić</strong></p><p>Bio je to njihov treći međusobni dvoboj i prvi trijumf pobjednice Roland Garrosa iz 2017.</p><p>Martić je odlično krenula u dvoboj, osvojila prva dva gema i bila na pragu drugog 'breaka', kad je imala 15-40 u trećem gemu. No, Latvijka se izvukla, spasila obje 'break'-lopte i nanizala pet gemova.</p><p>Martić je nakratko prekinula taj niz smanjivši zaostatak na 3-5 u prvom setu, da bi Ostapenko novim nizom od pet gemova povela sa 6-3, 4-0. Najbolja hrvatska tenisačica je do kraja meča uspjela samo osvojiti utješni gem u drugom setu.</p><p>Martić je osvojila svega 53 % poena na svom prvom servisu, a na drugom je imala očajnu realizaciju (3/14). Ostapenko je iskoristila pet od šest prilika za 'break'. Latvijka će u drugom kolu igrati protiv Tunižanke Ons Jabeur.</p>