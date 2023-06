VIDEO Pogledajte kako je više od 30.000 Hrvata pjevalo Luki: 'Ostani tu, tu je tvoja mati!'

Kada je na semaforu otkucala deseta minuta finala, više od 30.000 hrvatskih navijača ustalo je na noge i zapjevalo.

'Ostani tu, tu je tvoja mati...', grmjeli su s tribina stihovi pjesme 'Poljubi zemlju' legendarnog pjevača Mate Miše Kovača. Oni su bili upućeni hrvatskom kapetanu Luki Modriću. Inicijativa je to koju je pokrenula stranica Volim Hrvatsku na Instagramu.

Posljednje dvije godine priča se o njegovoj reprezentativnoj mirovini. Mnogi su mislili da će se taj težak i tužan dan za hrvatski nogomet dogoditi na Euru prije dvije godine, ali maestro je odlučio ostati. Predvodio nas je i na SP-u u Katru gdje smo osvojili broncu pa odlučio ostati do Lige nacija i najavio da će nakon turnira odlučiti o mirovini.

U 38. godini života odigrao je veličanstvenu utakmicu protiv Nizozemske (4-2) i odveo nas do finala Lige nacija protiv Španjolske. Cijela nacija pribojala se kako će to biti posljednji ples hrvatskog genijalca i nogometnog umjetnika pa je zbog toga i krenula kampanja među navijačima s ciljem da nagovore Luku da ostane barem još do Eura. Izabrali su stihove 'ostani tu' i nadamo se da su urodili plodom.

Njegova karijera već je opjevana. Umjetnik s loptom kojeg ćemo pamtiti kao jednog od najvećih veznjaka u povijesti. U bogatoj karijeri osvojio je apsolutno sve na klupskoj razini, pamtit ćemo ga kao igrača koji je prekinuo nevjerojatnu dominaciju Lea Messija i Cristiana Ronalda te pored njih osvojio Zlatnu loptu. No, pogled na vitrine otkriva jedno prazno mjesto. Večeras će ga imati priliku popuniti.

Sanja cijela domovina prvi trofej u povijesti, a sanja ga i neuništivi Modrić. U Rusiji je jako malo falilo da podigne 'zlatnu božicu', ima svjetsko srebro i broncu, ali nema trofej. To je ono što ga gura, motivira i inspirira da i s 37 godina predvodi svoju reprezentaciju s kapetanskom trakom oko ruke. Ponos kada obuče taj dres, nemjerljiv je s ičim drugim.

I zato, kako god završilo, vjerujemo da će sljedeće godine u ovo vrijeme obući dres s kvadratićima, navući na ruku kapetansku traku i s 38 godina nas povesti na Euro u Njemačkoj. Po posljednji put u karijeri. Ima priliku osvojiti prvi trofej u reprezentativnoj karijeri, a bez obzira kako završilo, vjerujemo da će nas s kapetanskom trakom oko ruke i sljedeće godine, s 38 na leđima, povesti na Euro u Njemačkoj. Po posljednji put u karijeri. Taj ponos ne možete.

