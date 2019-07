'Više puteva vodi prema Rimu i svi su dobri, ali ja imam svoj...'

Nakon uspješnog ulaska u novu HNL sezonu i pobjede nad Istrom, pred Hajdukom je nova utakmica i gostovanje u Varaždinu. Teškom mukom stigli su 'bili' do pobjede protiv neugodnih Puljana, a to u nekim trenutcima nije baš dobro izgledalo. No Damir Burić je tek stigao i pred njim su brojni treninzi kako bi u momčad ugradio onaj DNK koji je obilježavao Splićane kada ih je Burić prvi put vodio.

'Bili' u nedjelju gostuju u Varaždinu, a Burić ej najavio utakmicu.

Koliko ste se u ovih pet dana uspjeli saživjeti s momčadi, kakva je atmosfere i koliko je momčad spremna za ono što je čeka?

- Odmah nakon utakmice porazgovarali smo s momčadi, imali smo dosta video analiza i individualnih sastanaka. Intenzitet i način rada na treningu je dobar, igrači su koncentrirani, raspoloženje je dobro i to nam je primjer kako moramo dalje. Podigli smo intenzitet rada i broj treninga, momčad je na promjene reagirala jako dobro i to me veseli. Znači da žele pomicati granice, trenirati, raditi, poboljšavati se...

Što očekujete od utakmice u Varaždinu, obično povratnici u ligu imaju zanos i ekstra su opasni?

- Želio bih im čestitati povratak u ligu, što se tiče grada i infrastrukture, to je klub koji pripada u prvoligaško društvo. Veselimo se tom susretu, euforija je kod njih vidljiva, osjetilo se to i na utakmici protiv Rijeke, dobro su parirali jednoj kvalitetnoj momčadi iz vrha. No i mi želimo pokazati gdje smo, koliko smo naučili protiv Istre.

Treba vam pobjeda za rad i stabilnost. Idete li u Varaždin na pobjedu i po tri boda?

- Svaka naša utakmica je na pobjedu. Neovisno je li to Varaždin, Lokomotiva, Dinamo, Rijeka... Svaka je na pobjedu, jer mi smo Hajduk. Ne mogu garantirati pobjedu, ali mogu garantirati da mojoj momčadi nitko neće predbaciti da nisu željeli. Možda nismo mogli iskoristiti naše šanse, možda smo napravili individualne pogreške, ali borbenost, trka, zalaganje... što je u nogometu jako bitno, to bi trebalo biti vidljivo. Želimo da to naši navijači vide, na tome radimo.

Hoćete li mijenjati početnu jedanaestoricu?

- Što se tiče taktike, znate da ja ne volim ništa unaprijed otkrivati, ali imamo nove mogućnosti, Samuel je tu, Čolina je tu, obojica imaju pravo nastupa, jako su dobri igrači koji će konkurirati.

Jakoliša ste trenirali u Austriji, sto može reći o njemu i kako vidite njegov angažman?

- Sam način dovođenja igrača otkriva vam da su svi mladi reprezentativci, to je naš put i vodilja. Bio je reprezentativac U-21, igrač je koji ima potencijal, može igrati na više pozicija... Čolina isto, pa lijevih bekova fali svugdje. Pa Samuel, ima ekstra kvalitete, sad to sve treba ukomponirati u pravu momčad...

Imate puno mladih igrača, hoće li svi moći dobiti priliku?

- Mi ćemo biti nevjerojatno ustrajni, pokušati ćemo podići nivo, razgovor i treninge, vježbanje, osjećam da imaju volju i želju. Imamo potencijal, dobili smo igrače na reprezentativnom nivo, i ja se nadam da ćemo ih podignuti. Za trenera je najbolje kad ima zdravu konkurenciju, jer konkurencija izbacuje dobru momčad, podiže kvalitetu, a mi ćemo s kojom momčadi idemo u utakmicu. Ja nemam s tim problema, a ne vjerujem da će imati ni igrači.

Dosta se pričalo o kondicijskoj manjkavosti momčadi, koliko će vam trebati vremena da taj nivo podignete na potrebnu razinu?

- Svako ima svoj način i stil rada, bivši trener je imao svoj stil, i ja mu se zahvaljujem, ne želim nikakvu negativnost, ali ja imam svoj stil. Više puteva vodi prama Rimu, a ja imam svoj. To ne znači da su oni bili u krivu. Želim moju igru, moj način, želim to drugačije interpretirati... Pričao sam s igračima, oni podržavaju ovo što radimo, žele biti dio toga. Osjećam to na radu, na treninzima, na atmosferi, to je jedna potvrda da je momčad na dobrom putu.

Koliko će vam vremena trebati da momčad dođe u potrebnu formu?

- To je proces, momčad je u stanju u kakvom je, mi ćemo to analizirati, popraviti i dići na viši nivo. Iznimno respektiram svakog trenera i njegov rad, ali mi ćemo ići svojim putem. Novi kondicijski treneri su Toni Modrić i Šime Veršić koji će napraviti analizu stanja i na račun toga ćemo imati bolju sliku što treba raditi u trenažnom procesu.

Tko će biti kapetan i dokapetani?

- Kroz razgovore sam vidio razmišljanja igrača i one koji bi to trebali biti. Ubrzo ćete saznati igrače koji će biti vođe, koji će biti moja desna ruka na terenu i komunicirati moje ideje prema momčadi.