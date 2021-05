S ponistre se vidi - naslov! Doduše, još u magli, ali Zadrane samo jedna pobjeda dijeli od njega. Ovaj put nije bilo toliko uvjerljivo kao u prvom susretu, ali i dalje sasvim dovoljno za još jednu relativno laganu pobjedu protiv Splita.

Zadar je i u drugoj finalnoj utakmici Prvenstva Hrvatske pobijedio Splićane (73-58), poveo 2-0 i došao na koračić od naslova, trećeg od samostalnosti Hrvatske. Ovaj put su izabranici Mile Karakaša prezentirali puno bolju košarku u odnosu na prvu utakmicu, no i to je bilo nedovoljno za ovakve domaćine koji su dominirali baš u svim segmentima. A kada bi zakašljali te pokazali slabosti, štafetu bi preuzeo fenomenalni Dominik Mavra i kapetanski vodio svoju momčad.

Split se čak i držao do posljednje četvrtine kada je u jednom trenutku došao na minus pet. No, više od toga nisu mogli. Domaćini su dali gasa i na kraju došli do velikih plus 15. Krešin dom je tako još jednom bio neosvojiv za rivale iz grada pod Marjanom.

Fantastičan je bio kapetan Dominik Mavra s 19 koševa i šest asistencija, dok je centar Onuaku zabio 14 koševa uz sedam skokova. Kod Splita su podbacili i Roko Ukić i Marko Luković, a bez njih gosti s Gripa teško mogu protiv ovakvog Zadra. Luka Babić, Pavle Marčinković, Marin Marić i Marko Luković zabili su po 11.

Serija seli na Gripe kada je u ponedjeljak na rasporedu treća utakmica, ali nemoguća misija je pred Splićanima. Naravno, nada još uvijek postoji, ali sudeći po prve dvije utakmice, Zadar je izgledao daleko bolje i puno više pokazao i bilo bi iznenađenje kada ne bi došao do dvostruke krune ove sezone.

Izabranici Veljka Mršića tako u ponedjeljak imaju prvu meč loptu za prvi naslov nakon 13 godina. Tada je Zadar slavio upravo protiv Splita, a bilo je 3-2.

Bila je ovo osma utakmica ove sezone između ova dva kluba, a Zadrani su slavili šesti put.