Vištica obranio naslov prvaka Hrvatske na triatlonu u Zadru

Na jučer završenom Falkensteiner Punta Skala Triatlonu, otvorenom Prvenstvu Hrvatske u srednje dugom triatlonu, Andrej Vištica, trenutno najbolji hrvatski triatlonac, zauzeo je drugo mjesto i obranio naslov prvaka Hrvatske u tzv. half Ironman distanci.

Prvenstvo se treću godinu zaredom održalo u Falkensteiner Punta Skala Resortu u Petrčanima pokraj Zadra u organizaciji Hrvatskog triatlonskog saveza i Triatlon kluba X iz Podstrane te je okupila 183 natjecatelja u muškoj konkurenciji, 28 natjecateljica u ženskoj konkurenciji te 69 u štafetnoj konkurenciji.

Andrej Vištica je utrku završio s ukupnim vremenom od 4 sata 00 minuta i 20 sekunde te je uz ukupno osvojio drugo mjesto u muškoj konkurenciji. Ispred njega bio je samo, jučer sjajni Poljak, Lukasz Kalaszynski sa 3 sata 58 minuta i 55 sekundi dok je treće mjesto osvojio sve bolji Splićanin Marin Koceić sa 5:12 minuta zaostatka za pobjednikom. U ženskoj konkurenciji pobjedu je ostvarila, kao i prošle godine, Sonja Škevin sa vremenom 4:42:21, druga je završila Maja Urban sa 05:11 minuta zaostatka dok je treća bila Maja Bonačić sa 12:12 minuta zaostatka za pobjednicom. U konkurenciji štafeta zlato je osvojila štafeta Triatlon kluba Zadar 1 sa ukupnim vremenom 04:23:06.

- Noge su teške od jakih priprema za Ironman Lanzarote koji će se održati 26. Svibnja i to je razlog nešto lošijeg rezultata od prošle godine. No, opet ostaje malo žaljenje jer je ukupna pobjeda bila na doseg ruke. U plivanju sam zaostao oko minutu za danas stvarno sjajnim Marinom Koceićem (inače prošlogodišnjim pobjednikom Ironman Wales u age kategoriji 40-44), sustigao sam prve tijekom bicikla i utrka se rješavala na trčanju. Premda je to moja najjača disciplina, Kalaszyinski je danas bio neuhvatljiv. No, krvavi rad tijekom zime polako se pokazuje i kako će sezona ići dalje sve ću biti spremniji za finale sezone na svjetskom prvenstvu na Havajima u Listopadu. Na kraju krajeva, naslov prvaka je ostao u sigurnim rukama a i trener Sutton je zadovoljan - kroz smijeh je Andrej završio izjavu nakon utrke.

Mlada triatlonka i jučerašnja natjecateljica, inače članica Železnog tima i veliki Andrejev fan, Tina Goreta dodala je:

- Andrej je danas odradio odličnu utrku i od top svjetskih 10 dijeli ga samo mali napredak u plivačkom dijelu što će sigurno popraviti tijekom proljeća. Opet je trčao čudesno i odradio vrhunsku biciklističku dionicu!

Andrej Vištica ovom je utrkom službeno započeo sezonu 2018. I okreće se prikupljanju bodova za završetak kvalifikacijskog ciklusa za Svjetsko prvenstvo 2018. Trenutno se nalazi na 43. Mjestu u kvalifikacijama sa 2,240 bodova. Uglavnom je za kvalifikaciju potrebno između 2.800 i 3.000 bodova što je plan dohvatiti u proljetnom dijelu sezone.

Andrej Vištica trenutno je najbolje rangirani hrvatski triatlonac te vrhunski sportaš u svjetskim okvirima. Triatlonom se bavi još od studentskih dana, a posljednje četiri godine potpuno profesionalno. Višestruki je prvak Hrvatske u srednje dugom triatlonu. Od značajnijih rezultata valja istaknuti ITU titulu svjetskog prvaka u dugom triatlonu (Ironman distanca) u Vichyu 2013. godine, 2. i 4. mjesto na Ironman triatlonu (226 km) u Walesu 2015. I 2017., 3 mjesto na Ironman UK (2016.) i Ironman Italy (2017.) te 5. mjesto na Ironman Francuska 2016. godine.

Posebno mjesto u Andrejevoj biografiji drže jedno prvo (2015.) i dva druga (2016. I 2017.) mjesta na Embrunmanu, Francuska, prema Le Dauphiné libéré najtežem triatlonu na svijetu. Na svjetskom Ironman prvenstvu održanom u Koni, Havaji, SAD 2016. godine Andrej je zauzeo 36. mjesto u konkurenciji 2.316 natjecatelja. Andrej je rođen 31. Svibnja 1983. godine i završio je Fakultet Elektrotehnike i Računarstva u Zagrebu.