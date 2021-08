Dinamo u utorak u Varšavi od 21 sat igra uzvratni susret 3. pretkola Lige prvaka protiv Legije, a tih 90 minuta uvelike bi moglo odlučiti u kojem europskom natjecanju će hrvatski prvak nastupati ove sezone.

U prvom susretu (1-1) 'modri' nisu oduševili. Legia je neugodan protivnik, ali Dinamo je kvalitetniji i to se moglo vidjeti već u prvom poluvremenu maksimirske utakmice. 'Modri' su prijetili pa i prvi poveli, ali falilo je svježine i koncentracije u završnici.

Osim što bi se pobjedom plasirali u play-off Lige prvaka i stigli na korak od grupne faze, Dinamo bi osigurao i skupinu Europske lige. Ni to nije mala stvar obzirom na novčani iznos od 3,6 milijuna eura, koliko iznosi plasman u grupnu fazu EL, ali i povijest Dinamovih uspjeha u tome natjecanju.

Uz to, prolaskom nad Omonijom osigurali su grupnu fazu Konferencijske lige. No, apetiti hrvatskog prvaka mnogo su veći, a oni se zovu Liga prvaka. Kvalitetu za to imaju, no nešto će se pitati i Legiju koja se u prvom susretu pokazala tvrdim orahom.

Dinamo je vodio golom Petkovića, a Poljaci su izjednačili preko Mucija u 82. minuti. Što li je sada trener Legije Czesław Michniewicz pripremio za 'modre'?

- Još razmišljamo o jednom ili dvojici igrača, kada je u pitanju startna postava. Morao sam pripremiti strategiju da se utakmica riješi u regularnom dijelu, ali uzet ćemo u obzir da susret može potrajati duže. Bit ćemo vrlo pažljivi prilikom odluka o izmjenama - kazao je trener Legije.

Obzirom na prvu utakmicu, nikoga ne bi čudilo da i ogled u Varšavi bude u potpunosti izjednačen. Michniewicz je tako igrače pripremio i na jedanaesterce.

- Na kraju treninga sigurno ćemo vježbati penale. Kada šutiraš penal početkom tjedna, tada gol izgleda vrlo velik, ali na dan utakmice on djeluje poput hokejaškog gola. Naša psiha i naš stav će biti važni - rekao je on.

Baš kao i Dinamo, Legia je također dobila poštedu u prošlom kolu poljskog prvenstva pa se mogla u miru pripremati za hrvatskog prvaka. Michniewicz ništa nije htio prepustiti slučaju. Želi da njegovi igrači budu fizički spremni, ali i mentalno.

- Radili smo s psihologom, koji s ekipom radi i individualne i kolektivno. Spremni smo na razne ishode. Ne razmišljamo o onom što se dogodilo u Rakowu. To je povijest. Mi smo optimistični i gledamo na budućnost - završio je on.

Utakmica se igra od 21 sat na stadionu Wojska Polskiego, igrače Dinama čekat će užarena atmosfera domaćih navijača. Pobjednik ovog dvoboja će na posljednjoj stepenici za Ligu prvaka igrati protiv pobjednika susreta Crvena zvezda - Šerif (1-1).