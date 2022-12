Vlašić: Brazil ima dvije momčadi koje mogu uzeti svjetski naslov

Drama i neizvjesnost, cijela Hrvatska grize nokte i hvata se za glavu, neki ne mogu ni gledati. Nova drama penala, a u tim trenucima Nikola Vlašić prilazi Zlatku Daliću.

- Izborniče, želim prvi pucati penal.

Dalić mu je ispunio želju, Niksi je zabio, a Hrvatska na kraju slavila u raspucavanju i plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva gdje će igrati protiv Brazila. Junak utakmice bio je fenomenalni Dominik Livaković koji je skinuo tri penala.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nikola Vlašić je za talijansku La Gazzettu dello Sport govorio o drami s Japanom i najavio utakmicu s Brazilom.

- Htio sam pucati prvi, imao sam samopouzdanja. Puno sam vježbao penale dva dana prije utakmice i sve je dobro prošlo. Nikad nisam pomislio da bih mogao promašiti, nisam se bojao - rekao je Vlašić koji je penal posvetio navijačima Torina.

Hrvatska je svjetski prvak u jedanaestercima. Na prošlom Mundijalu dvaput smo slavili, protiv Danske i Rusije, a sada smo izbacili i Japan. U čemu je tajna?

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- I ne mislim da je to slučajnost. I u Rusiji i ovdje našu reprezentaciju čine vrlo iskusni igrači koji se znaju nositi u odlučujućim trenucima. Uz njih su i mlađi gladni uspjeha i to je prava kombinacija. Kada to učinite dobit ćete momčad sa sjajnim načinom razmišljanja. Mislim da se to vidi i izvana, čak i kad smo u padu, kao što se dogodilo s Japanom, ne gubimo samopouzdanje. Uvijek mislimo da se možemo vratiti i preokrenuti rezultat. Stav je uvijek pozitivan, a to u grupi pomaže pojedincu da bude protagonist. Dominik je bio nevjerojatan. Tri penala na Svjetskom prvenstvu, što reći. On je odlučio našu sudbinu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Brazil je jedan od najvećih favorita za osvajanje 'zlatne božice'. Igraju najljepši nogomet, prepun atraktivnih poteza i golova. Uživaju u njemu, euforija je zahvatila cijelu zemlju koja od 2002. godine čeka naslov svjetskog prvaka. Pa može li joj Hrvatska poremetiti planove?

- Želimo dogurati što dalje, Brazil ima fantastičnu momčad, ima dvije momčadi koje mogu osvojiti Svjetsko prvenstvo, ali možemo igrati ravnopravno s bilo kim - rekao je Vlašić.

