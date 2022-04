'Vlašića je baš potresla ozljeda Westwooda, ali on nije kriv'

Trebalo je to biti prekrasno nogometno uskrsno poslijepodne u Engleskoj. Nikola Vlašić dobio je napokon priliku od prve minute, bio je pun elana i želje da pokaže treneru Davidu Moyesu da zaslužuje igrati i da ima kvalitetu. Bio je maksimalno motiviran, ali trenutak iz prvog poluvremena ga je šokirao.

West Ham i Burnley (1-1) remizirali su u nedjelju u 33. kolu Premier lige, a utakmicu je zasjenila stravična ozljeda igrača Burnleyja Ashleyja Westwooda.

Sve se dogodilo u prvoj polovici prvog poluvremena. Igrala se 21. minuta kada je Westwood nespretno primio loptu pa išao popraviti loše primanje. Ispružio je nogu, a Vlašić je u žaru borbe krenuo na nju.

Obojica su izgubila ravnotežu i završila na travnjaku, no pad je bio koban. Vlašić je nažalost pao na stopalo suparnika iz Burnleyja i ono se momentalno iskrenulo. Bile su to mučne scene, nitko od igrača nije mogao gledati.

Nije bilo nikakve namjere, ali kada je vidio što se dogodilo, hrvatski reprezentativac se od šoka uhvatio za glavu i briznuo u plač. Pao je na travnjak i zario glavu u pod. Dok su liječnici ukazivali pomoć Westwoodu, igrači West Hama i Burnleyja prilazili su Vlašiću kako bi ga utješili i dokazali mu da on nije kriv. Bio je to klasični duel bez ikakve namjere da ozlijedi protivnika.

Nikola je bio potresen, a to se osjetilo i na njegovoj igri. Nije se mogao u potpunosti koncentrirati pa je izašao iz igre u 60. minuti.

- Čim je Westwood pao, Vlašić je odmah reagirao shvativši da je nešto pošlo po zlu, a potom su reagirali još neki naši igrači. Svatko tko je bio nogometaš brine se za igrače koji dožive teške ozljede. Mislim da je Vlašić sada u redu. Nisam pogledao taj događaj ponovno, no kažu mi da on nema veze s tom ozljedom, tako da nema zbog čega biti zabrinut. No, naravno da ga je teška ozljeda suparnika uznemirila - rekao je trener West Hama David Moyes.

Westwooda su odvezli u bolnicu. Bolje se osjeća, ali još nije poznata dijagnoza i koliko će dugo izbivati s travnjaka. Iz kluba su poručili kako će ga pregledati specijalisti u sljedećim danima i tada će biti jasnije više toga.

- Moglo se vidjeti da nije bilo dobro po reakciji igrača. Izgledao je izbezumljeno, ali držimo fige, nadamo se da je u redu. Kad vidite da Declan Rice dolazi i kaže da nije dobro, znate da nije. Momak je sam podigao ruku. Mogao bi to biti kraj njegove sezone - rekao je trener Burnleyja Mike Jackson.

