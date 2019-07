Vlašiću, majstore! Provozao je protivnika pa je krasno zabio

Nikola Vlašić odlično je krenuo u novu sezonu, hrvatski reprezentativac bio je strijelac u pobjedi (2-1) CSKA Moskve nad Orenburgom.

Moskovljani su tako u 2. kolu upisali prvu prvenstvenu pobjedu, u prvom kolu bili su poraženi od Samare. Najbolji igrač ruskog velikana zabio je za 1-0 u 30. minuti, Vlašić je primio loptu od Ahmetova, okrenuo svog čuvara, pa s 18 metara prizemno pogodio suprotni kut.

Foto: Twitter

Vlasic was also awarded the MOTM! Well done Nikola! pic.twitter.com/65XLo1sW0a