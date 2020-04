Vlasnik Rocketsa otpustio je 45.000 ljudi: 'Morao sam...'

Više od 500.000 ljudi u SAD-u zaraženo je korona virusom, a veliki udarac doživjet će i američka ekonomija, kao i sami Amerikanci. Više od 10 milijuna ljudi dobilo je otkaze, a to se povećava iz dana u dan. Vlasnik Houston Rocketsa je Tilman Fertitta otpustio je čak 45.000 radnika zbog korona virusa, ali još nije poznato hoće li ih vratiti na radna mjesta nakon što prođe sav kaos.

Fertitta je težak čak 4,6 milijardi dolara, 414. je najbogatiji na svijetu, vlasnik je restoranske korporacije Laundry's inc. i posjeduje više od 400 restorana i drugih objekata diljem SAD-a. No i njemu je ova pandemija donijela velike gubitke pa je morao provesti određene mjere.

- Znate, prošao sam krizu '87, 2000., 2008. Činite ljudima uslugu ako ih prvo nasmijete, a onda ih prvo stavite na listu nezaposlenih nakon otpremnine koju im date - kazao je Fertitta za FOX.

Priznao je da ne može utjecati na ovu pandemiju koja je utjecala na svjetsku ekonomiju i da jednostavno nije imao izbora.

- To je jednostavno nezamislivo. Svi smo morali otpuštati manji broj ljudi tijekom godine. Ali sada u osnovi morate zatvoriti cijelu tvrtku. Kad mislite na zabavne parkove, akvarije, košarkašku ekipu, kockarnice u cijelom svijetu - i ništa nije otvoreno. To je poput znanstveno-fantastičnog filma u koji nikad ne bi vjerovao.

Mnogi su osudili Fertittu zbog njegovog poteza, naročito zbog toga jer je 414. na listi najbogatijih ljudi na svijetu i posjeduje 4,6 milijardi dolara. No on kaže da nije imao izbora.

- To je to što ljudi ne shvaćaju. Mi sve plaćamo danas, jučerašnje račune današnjim novcem. Mi smo se zatvorili u roku od 48 sati, ali još uvijek moramo isplaćivati plaće i otpremnine, to je 100 milijuna dolara, a godišnje isplatimo čak 1,5 milijardi eura samo na plaće.

Fertitta smatra kako će se sve stabilizirati početkom svibnja.

- Moramo se otvoriti do početka svibnja, ne samo zbog financijske strane, već i zbog mentalnog zdravlja - poručio je on.

Inače, Fertitta je otpustio 45.000 ljudi, ali zanimljivo je to što zasad nije smanjio plaće košarkašima Houstona. Pa tako jedan James Harden godišnje na račun dobije 38,2 milijuna dolara, a tu je i Russell Westbrook koji zarađuje 38,5 milijuna dolara.