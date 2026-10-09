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VN Singapura: Verstappen prvi u kvalifikacijama za sprint...

Piše HINA,
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VN Singapura: Verstappen prvi u kvalifikacijama za sprint...
Foto: Jakub Porzycki
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Verstappen pokorio kvalifikacije u Singapuru i uzeo sprint pole, a Antonelli se mučio tek do sedmog mjesta u paklenoj vrućini

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Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za subotnju sprint utrku za Veliku nagradu Singapura. Verstappen slavio s vremenom 1:31.156 ispred Britanca Georgea Russella u Mercedesu (+0.120), dok je treći bio Charles Leclerc u Ferrariju (+0.243).

Vodeći u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva Talijan Kimi Antonelli za upravljačem Mercedesa bio je tek sedmi s 0.693 sekunde zaostatka.

Singapore Grand Prix
Foto: Caroline Chia

"U Singapuru je uvijek neizvjesno, tijekom kruga vozite što je moguće bliže zidovima. Nisam to očekivao i jako sam sretan što sam prvi," kazao je.

"Posljednjih smo nekoliko utrka bili znatno konkurentniji, no ova staza ipak naglašava određene slabosti bolida, s kojima smo se pokušali što bolje nositi tijekom vožnje. Ovdje je osjećaj kao da u sauni pokušavate vježbati. Cijeli je kokpit vruć, stopala, tijelo, glava. Nikad nije udobno, no upravo to ovo mjesto čini jedinstvenim, a mi to volimo," dodao je.

Sprinterska utrka na rasporedu je u subotu u 11:00 sati, zatim slijede kvalifikacije za klasičnu nedjeljnu utrku. Uoči posljednjih sedam utrka sezone, Antonelli vodi s 320 bodova, slijedi ga timski kolega Russell s 236, a treći je Britanac Lewis Hamilton s 214 bodova.

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