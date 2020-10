Vođa Feyenoorda: Usporedba mene i Majera? Ne poznajem ga

<p><strong>Lovru Majera </strong>ne poznajem pa ne mogu govoriti o njemu. O svakom ćemo individualcu večeras više saznati. O Dinamu sam se raspitivao kod Hateboera iz Atalante kad smo igrali u reprezentaciji, rekao je <strong>Steven Berghuis</strong> (28), kapetan <strong>Feyenoorda </strong>prije utakmice sa <strong>Dinamom</strong>.</p><p>Nizozemci su stigli u Zagreb te se pripremaju za utakmicu 1. kola nove sezone europske lige protiv aktualnog hrvatskog prvaka Dinama. Na klupi će im biti legendarni trener <strong>Dick Advocaat </strong>koji je vidio svakakve stadione u karijeri, od najboljih do najgorih, a o pitanju za Maksimir odgovorio je - kao gospodin.</p><p>- Travnjak je odličan, pa na njemu igra hrvatska reprezentacija. Upoznat sam s pričom o tome da pokušavate izgraditi stadion, a nadam se da ćete to uspjeti pa imati to lijepo iskustvo s publikom na tribinama. I sad će biti publike, samo mi nije jasna odluka Uefe o tome da nema gostujućih navijača, ali nadam se da će to biti divno iskustvo uz domaću publiku</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mamić i Gavranović uoči Feyenoorda</strong></p><p>Uz njega se na klupi nalazi i bivši trener zaprešićkog <strong>Intera</strong> <strong>Željko Petrović </strong>tako da je Dick jako dobro upoznat sa situacijom u Dinamu. </p><p>- Željko mi je rekao sve o Dinamu, zna sve njihove kvalitete. Poznati su i njihovi rezultati, to je čar europskog nogometa, a sad ćemo vidjeti i koliko su jaki. Mišljenje je da Dinamo nije nepobjediv, ali možemo slaviti u Zagrebu. Nismo pojedinačno analizirali Dinamo, napravit ćemo to do utakmice jer znam da je ovdje jako puno dobrih igrača, a Dinamo je poznat po tome da proizvodi i prodaje dobre nogometaše - zaključio je trener Feyenoorda.</p><p>Utakmica Dinama i Feyenoorda u prvom kolu Europske lige na rasporedu je u <strong>četvrtak</strong>, 22. listopada, s početkom u<strong> 21 sat</strong> na stadionu Maksimir.</p>